بث مباشر لـ قمة عربية في خليجي الشباب.. العراق وعُمان في مواجهة حاسمة

أحمد المدبولي

تتجه الأنظار اليوم، الخميس 4 سبتمبر، إلى ملعب الأمير سلطان بن عبد العزيز في أبها، حيث تُقام قمة عربية نارية بين منتخب العراق للشباب ونظيره منتخب عُمان للشباب.

صراع الصدارة والتأهل

يسعى منتخب العراق، الذي يتصدر المجموعة برصيد 6 نقاط من فوزين متتاليين، لتأكيد صدارته وحسم تأهله إلى نصف النهائي.

الأمل العُماني: في المقابل، يمتلك منتخب عُمان 3 نقاط، ويبحث عن نتيجة إيجابية لضمان فرصة التأهل للأدوار الإقصائية.

المباراة تُقام في تمام الساعة 4:30 مساءً بتوقيت مصر والسعودية والعراق، وفي تمام 5:30 مساءً بتوقيت مسقط وأبوظبي.

ومن المتوقع أن يكون اللقاء حاسمًا ومثيرًا، في ظل أهميته الكبيرة لتحديد ملامح المجموعة.

ويمكن متابعة البث المباشر للمباراة عبر البث التالي:

