بث مباشر قرعة ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا 2021

بواسطة أسامة مقلد

تقام اليوم في تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة، قرعة دور ربع نهائي “الثمانية” ببطولة دوري أبطال إفريقيا 2020 / 2021، وهي القرعة التي سوف تحدد مواجهات دور ربع النهائي، ونصف النهائي، والنهائي، ليتعرف كل فريق من الثمانية على طريقه حتى نهائي البطولة.

بث مباشر قرعة ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا 2021

وهي القرعة التي تقام بمقر الاتحاد الإفريقي بالقاهرة، وسيتم تقسيم الفرق المتأهلة لدور 8 إلى مستويين هما المتصدر والوصيف، بحيث تواجه الفرق أصحاب المركز الأول، الفرق أصحاب المركز الثاني، ولا يمكن لفريقين من نفس المجموعة مواجهة بعضهما البعض.

ويتواجد في التصنيف الأول فرق: سيمبا التنزاني، وماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي، والوداد البيضاوي المغربي، الترجي التونسي.

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بينما يتواجد في التصنيف الثاني فرق: الأهلي المصري، وشباب بلوزداد الجزائري، كايزر تشيفيز الجنوب أفريقي، ومولودية الجزائر.

وفيما يلي نقدم لكم بث مباشر للقرعة:

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أسامة مقلد

كاتب وسيناريست، حاصل على بكالوريوس الخدمة الاجتماعية في 2011.

الأعمال السابقة:
كتاب "سينما حليم" عن دار روافد للنشر والتوزيع - أكتوبر 2013.
المشاركة في كتابة مسلسل الرسوم المتحركة "بكار" (ح 8، ح 17) - رمضان 2016.
المشاركة في كتابة حلقات برنامج "شكشك شو" للفنان مصطفى خاطر - مارس 2017.
المشاركة في كتابة حلقات مسلسل "ريّح المدام" للفنان أحمد فهمي - رمضان 2017.
مؤلف مسرحية "بيت العز" التي فازت بجائزة أفضل نص مسرحي في مسابقة "كايرو شو" يوليو 2019.


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