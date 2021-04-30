بث مباشر قرعة ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا 2021

تقام اليوم في تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة، قرعة دور ربع نهائي “الثمانية” ببطولة دوري أبطال إفريقيا 2020 / 2021، وهي القرعة التي سوف تحدد مواجهات دور ربع النهائي، ونصف النهائي، والنهائي، ليتعرف كل فريق من الثمانية على طريقه حتى نهائي البطولة.

وهي القرعة التي تقام بمقر الاتحاد الإفريقي بالقاهرة، وسيتم تقسيم الفرق المتأهلة لدور 8 إلى مستويين هما المتصدر والوصيف، بحيث تواجه الفرق أصحاب المركز الأول، الفرق أصحاب المركز الثاني، ولا يمكن لفريقين من نفس المجموعة مواجهة بعضهما البعض.

ويتواجد في التصنيف الأول فرق: سيمبا التنزاني، وماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي، والوداد البيضاوي المغربي، الترجي التونسي.

بينما يتواجد في التصنيف الثاني فرق: الأهلي المصري، وشباب بلوزداد الجزائري، كايزر تشيفيز الجنوب أفريقي، ومولودية الجزائر.

وفيما يلي نقدم لكم بث مباشر للقرعة: