تتجه الأنظار اليوم إلى ستاد مدينة خليفة الرياضية، حيث تقام مباراة كأس السوبر البحريني المرتقبة بين فريقي الأهلي والخالدية.

بث مباشر .. الأهلي والخالدية يتنافسان على كأس السوبر البحريني

يدخل الأهلي المباراة بصفته بطل كأس الملك للموسم الماضي، بينما يشارك الخالدية بصفته بطل دوري ناصر بن حمد الممتاز.

تاريخ الفريقين في البطولة

الخالدية يبحث عن لقبه الثالث في كأس السوبر، بعدما توج به مرتين من قبل في عامي 2022 و2024.

بينما الأهلي لم يسبق له الفوز باللقب من قبل، ويأمل في تحقيق أول تتويج له في هذه البطولة.

الأكثر فوزًا باللقب 

المحرق يتصدر قائمة الأندية الأكثر تتويجًا بكأس السوبر برصيد 4 ألقاب، يليه كل من الرفاع والنجمة والحد بلقبين لكل منهم، بينما فاز كل من الرفاع الشرقي والمنامة باللقب مرة واحدة

 

