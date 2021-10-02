بثنائية نظيفة.. مركز شباب كوم حمادة يوقف الترام في المحطة الأولى

نجح فريق مركز شباب كوم حمادة في تحقيق اول انتصار له على ملعبه وبين احضان جماهيره العاشقة لكرة القدم في افتتاحية مسابقة القسم الثالث 2021/2022 بفوز هام على فريق الترام العريق بهدفين نظيفين احرز الهدف محمد جمعة من اسيست محمود شلش زيزو في الدقيقة 27.

بينما احرز الهدف الثاني اللاعب محمود عبد العزيز من اسيست محمود شلش،، ليتقاسم صدارة المجموعة مبكرا جانب فريقي بدر ومركز شباب المعمورة،، ويرسل برسالة شديدة اللهجة لجميع الفرق عن قدوم فريق قوي جاء لينافس على بطاقة صعود هذه المجموعة التي يشارك بيها للمرة الأولى.

الجهاز الفني لشباب كوم حماده موسم 21/22