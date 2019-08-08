بتوقيت مصر والسعودية.. موعد مباراة ليفربول ونورويتش سيتي الأسبوع الأول من البريميرليج

أول مباراة في الدوري الإنجليزي للموسم الجديد سوف تُقام غداً الجمعة 9 أغسطس بين ليفربول ونورويتش سيتي، ونستعرض لكم اليوم موعد المباراة والتشكيل المتوقع بالإضافة إلى القنوات الناقلة للقاء، جدير بالذكر أن ليفربول احتل المركز الثاني من جدول ترتيب البريميرليج في الموسم الماضي بفارق نقطة وحيدة عن بطل البريميرليج المان سيتي، واستطاع مانشستر سيتي الفوز على نظيره ليفربول في المباراة الأخيرة التي جمعتهم في إطار الدرع الخيرية بركلات الترجيح.

موعد مباراة ليفربول ونورويتش سيتي

ساعات قليلة تفصلنا عن موعد مباراة ليفربول ونورويتش سيتي في إطار مباريات الدوري الإنجليزي الموسم الجديد الأسبوع الأول، حيث يتسضيف ليفربول نظيره نورويتش غداً الجمعة في تمام التاسعة مساءً طبقاً لتوقيت القاهرة، ويسعي ليفربول إلى حصد أول ثلاث نقاط له في رصيده هذا الموسم.

المباراة الملعب الموعد القناة الناقلة ليفربول – نوريتش استاد آنفيلد الجمعة 9 أغسطس 2019.

21:00 بتوقيت مصر.

22:00 بتوقيت السعودية. beIN SPORTS HD 2

لن يغيب عن صفوف ليفربول في مباراته القادمة أي لاعب بسبب الإصابة، ومن المُقرر أن تكون أوراق يورجن كلوب جاهزة بشكل كامل لخوض اللقاء، والتشكيل المتوقع لفريق ليفربول كالتالي، أليسون، آندرو روبرتسون – فيرجيل فان دايك – جويل ماتيب – أليكساندر آرنولد، جيمس ميلنر – فابينيو – جوردان هندرسون ، ساديو ماني – روبيرتو فيرمينو – محمد صلاح، بينما لا يغيب في صفوف نورويتش سيتي أيضاً أي لاعب بسبب الإصابة، وسوف نتابع معكم نتيجة مباراة ليفربول غداً دقيقة بدقيقة بتقنية التايم لاين.