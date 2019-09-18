بتوقيت مصر| موعد مباراة ليفربول وتشيلسي القادمة في الدوري الإنجليزي الجولة 6

يخوض ليفربول مباراته القادمة أمام تشيلسي في إطار الجولة رقم 6 في البريميرليج الموسم الجديد، جدير بالذكر أن ليفربول في مباراته الأخيرة بدوري أبطال أوروبا تلقي هزيمة قاسية أمام نابولي، اللقاء الذي انتهي بفوز نابولي على نظيره ليفربول 2-0، بينما على المستوي المحلي لم يتلقي ليفربول أي خسارة حتى الآن بعد 5 مباريات من وقت إنطلاق الدوري الإنجليزي، على الجانب الآخر تلقي تشيلسي أيضاً هزيمة مساء أمس أمام فالنسيا وانتهت المباراة 1-0 لصالح فالنسيا.







ليفربول ضد تشيلسي

يخوض ليفربول اللقاء القادم أمام تشيلسي وهو في المركز الأول من الدوري الإنجليزي برصيد 15 نقطة بعد فوزه في الخمس مباريات السابقة، بينما تشيلسي يمتلك بعد 5 جولات 8 نقاط، في المركز السادس من جدول البريميرليج.







موعد مباراة ليفربول القادمة أمام تشيلسي

من المُقرر أن يخوض ليفربول مباراته القادمة أمام تشيلسي يوم الأحد القادم الموافق 22 سبتمبر 2019 في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً طبقاً لتوقيت القاهرة، بينما في تمام الساعة السادسة والنصف بتوقيت السعودية، وسوف نتابع معكم نتيجة مباراة ليفربول وتشيلسي لحظة بلحظة فور إنطلاقها.

المباراة المناسبة الموعد تشيلسي ضد ليفربول الجولة 6 البريميرليج الأحد 22 سبتمبر 2019

الساعة 17:30 بتوقيت مصر

ترتيب الدوري الإنجليزي الآن







بعد 5 لقاءات من إنطلاق الدوري الإنجليزي، نستعرض لكم أحدث ترتيب للدوري الإنجليزي، حيث يحتل الريدز صدارة الدوري الإنجليزي برصيد 15 نقطة، ويأتي بعده السيتي في المركز الثاني برصيد 10 نقاط، بينما توتنهام في المركز الثالث برصيد 8 نقاط، والمان يونايتد في المركز الرابع برصيد 8 نقاط.

وبرايتون في المركز 16 برصيد 5 نقاط، أستون فيلا في المركز السابع عشر برصيد 4 نقاط، وفي المركز 18 فريق نيوكاسل يونايتد برصيد 4 نقاط، ويأتي وولفرهامبتون في المركز 19، وفي المركز الأخير فريق وواتفورد.