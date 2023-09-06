بتواجد محمد صلاح.. قائمة المرشحين للكرة الذهبية 2023 Ballon d’Or

أعلن الحساب الرسمي لجائزة الكرة الذهبية “Ballon d’Or” على تويتر، قائمة المرشحين للحصول على الجائزة في نسختها الحالية عن الموسم الماضي 2022-2023، والذي شهد خلاله بطولة كأس العالم فيفا قطر ألفين واثنين وعشرين، والتي قد تكون حاسمة للفائز بالجائزة التي تمنحها مجلة فرانس فوتبول الفرنسية.

تصميم يضم أبرز المرشحين للفوز بالكرة الذهبية "ميسي ومبابي وهالاند وليفاندوفسكي وفينيسيوس جونيور ورودري" - مصدر الصورة: موقع جول العالمي باللغة الإنجليزية.

قائمة المرشحين للكرة الذهبية 2023

وجاء محمد صلاح نجم منتخب مصر وفريق ليفربول الإنجليزي، في مقدمة القائمة المطولة للمرشحين للفوز بالجائزة، والتي ضمت 30 لاعبًا من مختلف الأندية الأوروبية والعربية، ولم يكن “مو” العربي الوحيد التي تواجد في القائمة، وإنما ضمن أيضًا الحارس المغربي المميز ياسين بونو المنتقل حديثًا إلى صفوف الهلال السعودي.

وجاءت قائمة المرشحين للكرة الذهبية على النحو التالي:

المصري محمد صلاح – جناح ليفربول الإنجليزي.

الكاميروني أندري أونانا – حارس مرمى مانشستر يونايتد الإنجليزي.

الفرنسي كريم بنزيما – مهاجم الاتحاد السعودي.

الألماني جمال موسيالا – صانع ألعاب بايرن ميونخ الألماني.

الكرواتي يوشكو جفارديول – مدافع مانشستر سيتي الإنجليزي.

الإنجليزي جود بيلينجهام – صانع ألعاب ريال مدريد الإسباني.

الفرنسي راندال كولو مواني – مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي.

الإنجليزي بوكايو ساكا – جناح أرسنال الإنجليزي.

البلجيكي كيفين دي بروين – صانع ألعاب مانشستر سيتي الإنجليزي.

البرتغالي بيرناردو سيلفا – لاعب وسط مانشستر سيتي الإنجليزي.

الجورجي خفيتشا كفاراسيتخيليا – جناح نابولي الإيطالي.

الإيطالي نيكولو باريلا – لاعب وسط إنتر الإيطالي.

الأرجنتيني إيميليانو مارتينيز – حارس مرمى أستون فيلا الإنجليزي.

البرتغالي روبن دياش – مدافع مانشستر سيتي الإنجليزي.

النرويجي إيرلينج هالاند – مهاجم مانشستر سيتي الإنجليزي.

المغربي ياسين بونو – حارس مرمى الهلال السعودي.

الأرجنتيني خوليان ألفاريز – مهاجم مانشستر سيتي الإنجليزي.

النرويجي مارتن أوديجارد – لاعب وسط آرسنال الإنجليزي.

البرازيلي فينيسيوس جونيور – جناح ريال مدريد الإسباني.

الألماني ألكاي جوندوجان – لاعب وسط برشلونة الإسباني.

البولندي روبرت ليفاندوفسكي – مهاجم برشلونة الإسباني.

الأرجنتيني ليونيل ميسي – نجم إنتر ميامي الأمريكي.

الفرنسي أنطوان جريزمان – مهاجم أتليتكو مدريد الإسباني.

الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز – مهاجم إنتر الإيطالي.

الإسباني رودري – لاعب وسط مانشستر سيتي الإنجليزي.

الفرنسي كيليان مبابي – مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي.

الكوري الجنوبي كيم مين جاي – مدافع بايرن ميونخ الألماني.

النيجيري فيكتور أوسيمين – مهاجم نابولي الإيطالي.

الكرواتي لوكا مودريتش – لاعب وسط ريال مدريد الإسباني.

الإنجليزي هاري كين – مهاجم بايرن ميونخ الألماني.

غياب كريستيانو رونالدو عن قائمة المرشحين

وغاب البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم ونجم وقائد النصر السعودي عن قائمة المرشحين لجائزة الكرة الذهبية لأول مرة منذ 19 عامًا، عندما انضم للقائمة للمرة الأولى عام 2003، وكانت حصلته على مدار تلك السنوات 5 كرات ذهبية.

الجدير بالذكر ان الجائزة ألغيت في عام 2020 بسبب وباء كورونا، لذا يكون الدون قد غاب عن القائمة لأول مرة بعد 19 نسخة متتالية تواجد فيها صاحب الـ38 عامًا.