باير ليفركوزن ينجو بأعجوبة من هزيمته الأولى بدوري الأبطال “فيديو”

تمكن نادي باير ليفركوزن الألماني من خطف تعادلا مثيرا من مضيفه فريق كوبنهاجن الدنماركي بنتيجة 2 – 2، فى اللقاء الذى جمعهما مساء الخميس، ضمن مباريات الجولة الأولى من مرحلة الدورى فى مسابقة دوري أبطال أوروبا.

كوبناجن ضد باير ليفركوزن

ونجح فريق كوبنهاجن في التسجيل مبكرا عن طريق اللاعب جوردان لارسون بعد مرور 9 دقائق على بداية المباراة، لينتهي الشوط الأول بهذا الهدف.

بينما شهد الشوط الثاني، إحراز اليخاندرو جريمالدو هدف التعادل لفريق باير ليفركوزن في الدقيقة 82.

ولكن أعاد روبرت التقدم لأصحاب الأرض في الدقيقة 87.

ليأتي الفريق الألماني ويحرز هدف التعادل بفضل هدف عكسي سجله اللاعب بانتيليس هاتزيدياكوس في الدقيقة 1+90.

ليحصد الفريقين نقطة واحدة من المباراة الأولى لهما في مرحلة الدوري.

نظام دوري أبطال أوروبا

ومن المعروف للجميع أنه يشارك في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم 36 فريقًا، مقسمين إلى 4 تصنيفات، على أن يتأهل أصحاب المراكز من الأول إلى الثامن مباشرة إلى الدور الثاني، فيما يخوض أصحاب المراكز من التاسع إلى الرابع والعشرين ملحقًا بنظام الذهاب والإياب لتحديد 8 فرق أخرى تتأهل إلى الدور الثاني، وصولًا إلى النهائي من أجل رفع الكأس “ذات الأذنين” يوم 30 مايو 2026، وهو موعد إقامة المباراة النهائية في العاصمة المجرية بودابست.

