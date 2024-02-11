باير ليفركوزن يفوز على بايرن ميونيخ وينفرد بصدارة الدوري الألماني 2023-2024

تمكن فريق باير ليفركوزن بقيادة المدرب تشافي الونسو من الفوز على فريق بايرن ميونيخ بثلاثية نظيفة في إطار منافسات الجولة 21 من بطولة الدوري الألماني موسم 2023-2024.

وبعد إنتصار ليفركوزن على بايرن ميونيخ، أصبح فريق ليفركوزن في المركز الأول من جدول ترتيب الدوري الألماني بفارق 5 نقاط عن بايرن ميونيخ صاحب المركز الثاني بعد مرور 21 جولة.

ملخص مباراة ليفركوزن وبايرن ميونخ

بدات المباراة بتحفظ وتنظيم جيد من فريق باير ليفركوزن، وتمكن ليفركوزن من إضافة الهدف الأول في المباراة في الدقيقة 18 وانتهى الشوط الأول بتقدم ليفركوزن بهدف دون رد.

وفي الدقيقة 50 أحرز اللاعب “جيرمالدو” هدف ليفركوزن الثاني وفي آخر دقيقة من الوقت بدل الضائع للمباراة تمكن اللاعب “جيرمي” من إحراز هدف ثالث لتنتهي المباراة بفوز ليفركوزن بنتيجة 3 أهداف دون رد.