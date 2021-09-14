بايرن ميونخ ينتزع فوزاً سهلاً من برشلونة على أرضه وبين جمهوره

استباح فريق بايرن ميونخ أرض كتالونيا وتمكن من لدغ مضيفه برشلونة للمرة الثانية على التوالي في لقاءات الفريقين بدوري أبطال أوروبا، وللمرة الثانية توالياً يثبت بايرن ميونيخ نظيرة عقدة برشلونة أمامه في مباريات دوري أبطال أوروبا.

تمكن بايرن ميونخ الألماني من الفوز بثلاث أهداف نظيفة على منافسه برشلونة في أرض الأخير بملعبه وأمام جماهيره لحساب الجولة الأولى من جولات المجموعة الخامسة من مجموعات دوري أبطال أوروبا موسم 2021 – 2022، وتمكن البايرن من تحقيق فوز سهل نسبياً على برشلونة الذي عانى بشدة في مباريات اليوم وبانت لديه الكثير من العيوب الدفاعية والهجومية، وعلى مدار 90 دقيقة لم يتمكن برشلونة سوى من صنع بضع هجمات ضعيفة على مرمى العملاق مانيويل نوير الذي تمكن من التصدي لهم جميعاً، وظهر برشلونة ضعيفاً للغاية وسط تألق كبير للاعبي البايرن الذين تمكنوا من صناعة العديد من الفرص على مدار دقائق المباراة.

وافتتح البايرن التسجيل في الدقيقة 34 من عمر اللقاء عن طريق النجم توماس مولر الذي استغل الثغرات الدفاعية لبرشلونة وتمكن من التسديد لتصطدم كرته بظهر مدافع برشلونة آراخو وتستقر في شباك تير شتيغن، وفي الدقيقة 56 سجل البولندي روبرت ليفاندوفسكي أول أهدافه في المباراة قبل أن يعود مجدداً ويسجل الثاني في الدقيقة 85 من عمر المباراة.

وفي أول مبارياته بدوري أبطال أوروبا مع بايرن ميونخ يثبت المدرب الشاب يوليان ناجلسمان أنه جدير بثقة الإدارة البافارية وجماهيرها بفوزه الأول في دوري الأبطال مع البرسا، وبان واضحاً أن غياب ميسي قد آذى الفريق هجومياً حيث أن برشلونة عانى من عقم هجومي كبير، وبفوزه يصبح بايرن ميونخ أول فريق يفوز على برشلونة في ثلاث مباريات متتالية، وبتسجيله اليوم في مرمى برشلونة يرتفع رصيد البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونخ ويكون قد سجل في 18 مباراة متتالية مع البايرن منذ نهاية الموسم الماضي، ويلعب الفريقين مباراة الإياب في مطلع شهر ديسمبر القادم في أليانز أرينا معقل بايرن ميونخ.