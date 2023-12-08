بايرن ميونخ يعلن عن أول صفقاته الشتوية

أعلن نادي بايرن ميونخ الألماني عن أولى صفقاته في الميركاتو الشتوي بتعاقده مع لاعب غرناطة الإسباني بريان سرقسطة والذي كان الكثير من الأندية قد تنافست على التعاقد معه في هذه الفترة.

وتعاقد اللاعب البالغ من العمر 22 عاما مع فريق بايرن ميونخ قادما من نادي غرناطة الإسباني، هذا ويعد اللاعب هدفا مهما للكثير من الأندية وعلى رأسها برشلونة وريال مدريد، ومدح المدير الرياضي لفريق بايرن ميونخ اللاعب قائلا عنه أنه موهبة واعدة وإحدى أبرز الصفقات في الدوري الإسباني.

يذكر أن اللاعب كان قد شارك مع فريقه السابق غرناطة في 14 مباراة هذا الموسم وسجل خمسة أهداف وساهم في تسجيل هدفين وينشط اللاعب في مركز الجناح والمهاجم الصريح، كان اللاعب قد برز اسمه مع المنتخب الإسباني حيث شارك معه مؤخرا مرتديا الرقم عشرة.

سيساهم اللاعب في توسيع خيارات بايرن ميونخ الهجومية وذلك بمساندة اللاعب هاري كين مهاجم الفريق الأول بالإضافة إلى إنه سيكون خليفة للمهاجم الآخر ماتياس تيل في حال رحيله عن الفريق إذا كانت ما تداولته وسائل الاعلام مؤخرا صحيحا عن رحيل اللاعب.