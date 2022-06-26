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باولو سوزا المرشح الأقرب لتدريب منتخب مصر… تعرف عليه

أحمد أشرف

اقترب اسم المدرب البرتغالي (باولو سوزا Paulo Sousa) من اعتلاء مَقْعَد القيادة الفنية للمنتخب المصري الذي أصبح شاغرا بعد إقالة المدير الفني السابق الكابتن إيهاب جلال بعد مدة قصيرة ولم يحالفه التوفيق خلال تلك المدّة.

باولو سوزا

ترددت أنباء المدّة الماضية عن عدة مرشحين لتولي منصب المدير الفني للمنتخب المصري الأول لكرة القدم وكان أبرز تلك الأسماء هو المدرب البرتغالي المعروف باولو سوزا Paulo Sousa لكن الاسم بالكامل (باولو مانويل كارفالهو دي سوزا).

هو مدرب حالي ولاعب كرة قدم سابق، برتغالي الجنسية، رحل منذ وقت قريب عن نادي فلامنجو البرازيلي وكان على رأس القيادة الفنية للفريق.

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كان لاعب كرة قدم في مركز الوَسَط المدافع، ولعب لأندية عدّة كان أبرزها نادي يوفنتوس الإيطالي الذي نال معه لقب دوري أبطال أوربا، وحصل أيضا على نفس اللقب مرة أخرى مع نادي بروسيا دورتموند الألماني بالإضافة لحصوله معهم ببطولة كأس الإنتركونتيننتال.

كما شارك مع منتخب بلاده في البطولات الكبرى مثل دوري أبطال أوربا وكأس العالم أيضا لكنه لم يحصل مع المنتخب علي أي بطولات.

اعتزل (باولو سوزا Paulo Sousa) لعب كرة القدم عام 2002 بسبب كثرة الإصابات التي كانت تلاحقه واتجه بعدها إلى مجال التدريب والإدارة الفنية بدأها بتدريب منتخب البرتغال للناشئين تحت سن 16 عاما، ثم عدة أندية أخرى في إنجلترا وخارجها حتى محطته الأخيرة التي كانت في البرازيل الذي اختتمها منذ أيام ليكون أقوى مرشح لتولي تدريب المنتخب المصري.

أحمد أشرف

مدون ويوتيوبر وباحث في عدة مجالات وأحب القراءة والكتابة والرياضة وأتابع السياسة والفلسفة أيضا، درست التاريخ والجغرافيا والأعلام والجرافيك.


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