“بالقميص الرمادي” الأهلي يواجه فلومينينسي في نصف نهائي كأس العالم للأندية 2023

تم عقد اجتماع فني لمباراة الأهلي وفلومينينسي البرازيلي، اليوم الأحد في العاشرة صباحاً بتوقيت المملكة العربية السعودية (التاسعة صباحاً بتوقيت القاهرة)، في استاد الجوهرة، وذلك للاتفاق على جميع الترتيبات المتعلقة بالمباراة المقررة مساء الاثنين، ضمن منافسات بطولة كأس العالم للأندية 2023، التي تستضيفها المملكة العربية السعودية حالياً.

حضر الاجتماع كل من المهندس خالد مرتجى، أمين الصندوق ورئيس البعثة، وخالد بيبو، مدير الكرة، وحنان الزيني، المنسق ومدير اللوائح والتراخيص في النادي، والدكتور أحمد جاب الله، طبيب الفريق، وسمير عدلي، المدير الإداري، ووائل محمد، الإداري، واللواء علاء صلاح، المنسق الأمني، وأحمد الطوخي، مسؤول التسويق.

كما حضر ممثلو نادي فلومينينسي البرازيلي، بالإضافة إلى المنسق العام ومراقب المباراة، وممثلي الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، وعدد من أعضاء اللجنة المنظمة لبطولة كأس العالم للأندية.

تم الاتفاق على أن يرتدي الأهلي القميص الرمادي والشورت النبيتي، ويرتدي حارس المرمى الطاقم الأخضر، بينما سيرتدي فريق فلومينينسي البرازيلي طاقماً يتألف من القميص الأخضر والزيتي والشورت الأبيض، وسيرتدي الحارس الطاقم الأزرق.

ستقام المباراة بين الأهلي وفلومينينسي في تمام الساعة التاسعة مساء غدٍ الاثنين بتوقيت المملكة العربية السعودية (الثامنة بتوقيت القاهرة)، على ملعب الجوهرة بمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، ضمن نصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية.