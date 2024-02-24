بالفيديو: ولي العهد يتوج شرف الحريري مالك الجواد “سنيور بوسكادور” بـ “كأس السعودية 2024”
توج صاحب السمو الملكي، الأمير محمد بن سلمان آل سعود، ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء السعودي، الفائزين بجوائز كأس السعودية 2024، والتي فاز به الجواد “سنيور بوسكادور” لمالكه شرف الحريري في سيناريو مثير للدهشة والإعجاب.
وفاز شرف الحريري بالكأس الأغلى في العالم، ثم بعد ذلك التقط ولي العهد صورة تذكارية مع الفائزين بعد تكريمهم.
وتصل جوائز كأس السعودية 2024 إلى أكثر من 35 مليون دولار أمريكي، كما أنها الحدث الأكثر أهمية هذا الموسم احتفالا بالرياضة السعودية، حيث يعتبر الكأس السعودي هو أغلى كأس سباق في العالم ودرة المسابقات الدولية في هذا المجال الرياضي الكبير.
فيديو | "الجواد "سينيور بسكادور" لمالكه شرف الحريري يحقق #كأس_السعودية 2024 🐎#الإخبارية_رياضة pic.twitter.com/KxCPxcRGfe
— الإخبارية – رياضة (@sport_ekh) February 24, 2024
وبحسب الموقع الرسمي للكأس، فإن الفائز به سوف يحصل على 20 مليون دولار أمريكي.
ولي العهد الأمير #محمد_بن_سلمان يتوج "شرف الحريري" مالك الجواد "سنيور بسكادور" الفائز بـ #كأس_السعودية أغلى سباق خيول على مستوى العالم pic.twitter.com/LFAYUtT85i
— العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) February 24, 2024
صدارة السباق الأغلى في العالم
كان الجواد “سنيور بوسكادور” متأخرا عن بقية المتسابقين، وإذ به فجأة ينطلق سريعا من الخلف، وتخطى الجياد التي في المضمار كلها، وأخذ ينافس الجواد “سعودي مروان” على الصدارة.
وفي تنفيذ مثير وسرعة فائقة، تخطى الجواد “سنيور بوسكادور” منافسه “سعودي مروان”، ووصل أخير إلى خط النهاية، ليحقق اللقب بفارق قليل جدا عن المركز الثاني، ولينال إعجاب جميع الجمهور من حوله.
#ولي_العهد يتوّج شرف الحريري مالك الجواد "سينور بوسكادور" بـ #كأس_السعودية 2024؛ السباق الأغلى في العالم بجائزة 20 مليون دولار. #التواصل_الحكومي pic.twitter.com/ySNECiHys4
— التواصل الحكومي (@CGCSaudi) February 24, 2024