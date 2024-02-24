بالفيديو: ولي العهد يتوج شرف الحريري مالك الجواد “سنيور بوسكادور” بـ “كأس السعودية 2024”

توج صاحب السمو الملكي، الأمير محمد بن سلمان آل سعود، ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء السعودي، الفائزين بجوائز كأس السعودية 2024، والتي فاز به الجواد “سنيور بوسكادور” لمالكه شرف الحريري في سيناريو مثير للدهشة والإعجاب.

في سباق مثير فاز ستيور بوسكادور- مصدر الصورة: قناة العربية

وفاز شرف الحريري بالكأس الأغلى في العالم، ثم بعد ذلك التقط ولي العهد صورة تذكارية مع الفائزين بعد تكريمهم.

وتصل جوائز كأس السعودية 2024 إلى أكثر من 35 مليون دولار أمريكي، كما أنها الحدث الأكثر أهمية هذا الموسم احتفالا بالرياضة السعودية، حيث يعتبر الكأس السعودي هو أغلى كأس سباق في العالم ودرة المسابقات الدولية في هذا المجال الرياضي الكبير.

وبحسب الموقع الرسمي للكأس، فإن الفائز به سوف يحصل على 20 مليون دولار أمريكي.

ولي العهد الأمير #محمد_بن_سلمان يتوج "شرف الحريري" مالك الجواد "سنيور بسكادور" الفائز بـ #كأس_السعودية أغلى سباق خيول على مستوى العالم pic.twitter.com/LFAYUtT85i — العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) February 24, 2024

صدارة السباق الأغلى في العالم

كان الجواد “سنيور بوسكادور” متأخرا عن بقية المتسابقين، وإذ به فجأة ينطلق سريعا من الخلف، وتخطى الجياد التي في المضمار كلها، وأخذ ينافس الجواد “سعودي مروان” على الصدارة.

وفي تنفيذ مثير وسرعة فائقة، تخطى الجواد “سنيور بوسكادور” منافسه “سعودي مروان”، ووصل أخير إلى خط النهاية، ليحقق اللقب بفارق قليل جدا عن المركز الثاني، ولينال إعجاب جميع الجمهور من حوله.