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بالفيديو: ولي العهد يتوج شرف الحريري مالك الجواد “سنيور بوسكادور” بـ “كأس السعودية 2024”

أحمد مراد

توج صاحب السمو الملكي، الأمير محمد بن سلمان آل سعود، ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء السعودي، الفائزين بجوائز كأس السعودية 2024، والتي فاز به الجواد “سنيور بوسكادور” لمالكه شرف الحريري في سيناريو مثير للدهشة والإعجاب.

بالفيديو: ولي العهد يتوج شرف الحريري مالك الجواد "سنيور بوسكادور" بـ "كأس السعودية 2024"

في سباق مثير فاز ستيور بوسكادور- مصدر الصورة: قناة العربية

وفاز شرف الحريري بالكأس الأغلى في العالم، ثم بعد ذلك التقط ولي العهد صورة تذكارية مع الفائزين بعد تكريمهم.

وتصل جوائز كأس السعودية 2024 إلى أكثر من 35 مليون دولار أمريكي، كما أنها الحدث الأكثر أهمية هذا الموسم احتفالا بالرياضة السعودية، حيث يعتبر الكأس السعودي هو أغلى كأس سباق في العالم ودرة المسابقات الدولية في هذا المجال الرياضي الكبير.

وبحسب الموقع الرسمي للكأس، فإن الفائز به سوف يحصل على 20 مليون دولار أمريكي.

صدارة السباق الأغلى في العالم

كان الجواد “سنيور بوسكادور” متأخرا عن بقية المتسابقين، وإذ به فجأة ينطلق سريعا من الخلف، وتخطى الجياد التي في المضمار كلها، وأخذ ينافس الجواد “سعودي مروان” على الصدارة.

وفي تنفيذ مثير وسرعة فائقة، تخطى الجواد “سنيور بوسكادور” منافسه “سعودي مروان”، ووصل أخير إلى خط النهاية، ليحقق اللقب بفارق قليل جدا عن المركز الثاني، ولينال إعجاب جميع الجمهور من حوله.


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عن الكاتب:
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أحمد مراد

كاتب ومحرر أخبار مصري، مهتم بتفاصيل الأحداث وتغطية أخبار منطقة الشرق الأوسط لا سيما المملكة السعودية ومصر والمغرب والجزائر.
حاصل على ليسانس آداب قسم اجتماع شعبة اتصال واعلام (الأساسية)، أعمل في موقع نجوم مصرية منذ عام 2018.


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