بالفيديو: وفاة لاعب كرة القدم منتخب غانا في أرض الملعب

تعرضت ملاعب كرة القدم لحادث مأساوي حيث توفي اللاعب الغاني رافايل دوامينا خلال إحدى مباريات الدوري الألباني لكرة القدم.

وقد أعلن الاتحاد الغاني لكرة القدم وفاة رافايل دوامينا البالغ من العمر 28 عامًا بعد أن سقط مغشيًا عليه خلال المباراة.

لم تتوافر حتى الآن تفاصيل رسمية حول وفاة دوامينا ولكن فيديو متداول أظهر سقوط اللاعب يوم السبت في الدقيقة 24 من مباراة فريقه دوامينا كيه إف إجناتيا وبارتيزاني في الدوري الألباني للدرجة الأولى.

وتوضح لقطات الفيديو اللاعب وهو ينهار على أرض الملعب ويتدافع اللاعبون من الفريقين لمساعدته، وقد تم نقله على وجه السرعة بواسطة الفريق الطبي وتم استدعاء سيارة الإسعاف إلى الملعب.

يذكر أن دوامينا قد انهار سابقًا في أكتوبر 2021 خلال مباراة بين فريقه السابق بلاو فايس لينز وهارتبيرغ في كأس النمسا لكنه تعافى وعاد إلى الملاعب بعد ذلك.

وخلال مسيرته الكروية فقد لعب رافايل دوامينا لأندية في أسبانيا وسويسرا والنمسا والدنمارك.

https://twitter.com/mercatosphera/status/1723361352494854184?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1723361352494854184%7Ctwgr%5E0ac35976c31497e2739dd3195a5ccc29d62928cb%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.skynewsarabia.com%2Fsport%2F1669571-D981D98AD8AFD98AD988-D988D981D8A7D8A9-D984D8A7D8B9D8A8-D985D986D8AAD8AED8A8-D8BAD8A7D986D8A7-D8A7D994D8B1D8B6-D8A7D984D985D984D8B9D8A8