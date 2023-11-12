أخبار الرياضة

بالفيديو: وفاة لاعب كرة القدم منتخب غانا في أرض الملعب

عبد الرحمن عياد

تعرضت ملاعب كرة القدم لحادث مأساوي حيث توفي اللاعب الغاني رافايل دوامينا خلال إحدى مباريات الدوري الألباني لكرة القدم.
وقد أعلن الاتحاد الغاني لكرة القدم وفاة رافايل دوامينا البالغ من العمر 28 عامًا بعد أن سقط مغشيًا عليه خلال المباراة.

لم تتوافر حتى الآن تفاصيل رسمية حول وفاة دوامينا ولكن فيديو متداول أظهر سقوط اللاعب يوم السبت في الدقيقة 24 من مباراة فريقه دوامينا كيه إف إجناتيا وبارتيزاني في الدوري الألباني للدرجة الأولى.
وتوضح لقطات الفيديو اللاعب وهو ينهار على أرض الملعب ويتدافع اللاعبون من الفريقين لمساعدته، وقد تم نقله على وجه السرعة بواسطة الفريق الطبي وتم استدعاء سيارة الإسعاف إلى الملعب.

يذكر أن دوامينا قد انهار سابقًا في أكتوبر 2021 خلال مباراة بين فريقه السابق بلاو فايس لينز وهارتبيرغ في كأس النمسا لكنه تعافى وعاد إلى الملاعب بعد ذلك.

وخلال مسيرته الكروية فقد لعب رافايل دوامينا لأندية في أسبانيا وسويسرا والنمسا والدنمارك.

 

https://twitter.com/mercatosphera/status/1723361352494854184?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1723361352494854184%7Ctwgr%5E0ac35976c31497e2739dd3195a5ccc29d62928cb%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.skynewsarabia.com%2Fsport%2F1669571-D981D98AD8AFD98AD988-D988D981D8A7D8A9-D984D8A7D8B9D8A8-D985D986D8AAD8AED8A8-D8BAD8A7D986D8A7-D8A7D994D8B1D8B6-D8A7D984D985D984D8B9D8A8

 


قد يهمك:

عن الكاتب:
عبد الرحمن عياد

عبدالرحمن عياد، محرر صحفي، مهتم بالروايات والسيرة النبوية والعصور الإسلامية وفترات التاريخ الاسلامى المختلفة، وتأثيرها على العالم الإسلامي والمجتمعات الأخرى.
مهتم بعصر الأمويين والعباسيين والأحداث التاريخية والشخصيات البارزة.
مهتم بالحروب والصراعات التى وقعت فى عصر ما بعد الحروب العالمية.

اترك رد


جميع المحتويات المنشورة على موقع نجوم مصرية تمثل آراء المؤلفين فقط ولا تعكس بأي شكل من الأشكال آراء شركة نجوم مصرية® لإدارة المحتوى الإلكتروني، يجوز إعادة إنتاج هذه المواد أو نشرها أو توزيعها أو ترجمتها شرط الإشارة المرجعية، بموجب رخصة المشاع الإبداعي 4.0 الدولية. حقوق النشر © 2009-2025 لشركة نجوم مصرية®،جميع الحقوق محفوظة.