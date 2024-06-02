بالفيديو: وفاء جود بيلنغهام لأمه في ملعب ويمبلي

رصدت عدسات الكاميرا في ملعب ويمبلي بالعاصمة البريطانية لندن مساء السبت، لحظة مميزة تعكس وفاء الدولي الإنجليزي جود بيلنغهام لاعب ريال مدريد الإسباني لعائلته.

جود بيلنغهام لاعب ريال مدريد الإسباني مع والدته



وفي أجواء احتفالية بعد فوز ريال مدريد 2-0 على بوروسيا دورتموند وتحقيقه لقب دوري أبطال أوروبا للمرة الـ 15 في تاريخه، فقد توجه بيلنغهام إلى المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو طالباً منه التقاط صورة مع والدته.

وقال بيلنغهام لمورينيو: “آسف على الإزعاج، أمي كانت معجبة بك لسنوات” مما دفع “سبيشيال وان” للرد بابتسامة وتوجه فوراً إلى والدته لالتقاط الصورة معها.

وبعد ذلك فقد مازح مورينيو بيلنغهام قائلاً: “الآن يمكنك الانضمام إلى فنربخشة”، في إشارة إلى تعاقده مع النادي التركي لتدريبه اعتباراً من الموسم المقبل، كما أعلن نادي إسطنبول مساء السبت.

بيلنجهام يطلب من مورينيو أن يلتقط صورة مع والدته بيلينجهام: "أسف لذلك، أمي كانت معجبة بك لسنوات." مورينيو: "الأن بإمكانك الإنضمام إلى فنربخشة."😅pic.twitter.com/szcliD4ntE — EPL World (@EPLworld) June 1, 2024



وفي وقت سابق فقد أكد المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو بأن جود بيلنغهام يقدم أداءً مميزًا مع الفريق الملكي خلال الموسم الحالي، مشيدًا بأن “الأجمل في ذلك هو أنه يلعب من أجل عائلته، وهو أمر رائع”.

وقد خاض بيلنغهام أول نهائي قاري في مسيرته الكروية بعد أقل من عام من انضمامه لريال مدريد، حيث واجه فريقه السابق بوروسيا دورتموند في المشهد الختامي لدوري أبطال أوروبا وساهم في التتويج باللقب رقم 15 في تاريخ ريال مدريد.

أما الدولي الإنجليزي الذي يحتفل في 29 يونيو بعيد ميلاده الـ21، فقد قدم أداءً لافتًا في أول موسم له مع الميرينغي.

وقد سجل خلال الموسم الحالي 19 هدفًا في 28 مباراة في الليغا، بالإضافة إلى 4 أهداف في 10 مباريات في دوري أبطال أوروبا.