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بالفيديو..والد إيرلنج هالاند يثير غضب جماهير الملكي ويطرد من ملعب السانتياغو بعد هدف دي بروين

مصطفى السيد أبو حجازي

 أثار والد النجم هالاند غضب جماهير الفريق الملكي يوم أمس الثلاثاء 9 مايو وذلك عقب هدف التعادل للسيتي عن طريق النجم البلجيكي كيفين دي بروين في مرمى الريال، في اللقاء الذي أقيم على ملعب السانتياغو وانتهى بالتعادل الإيجابي بهدف لكلًا منهما. 

بالفيديو..والد إيرلنج هالاند يثير غضب جماهير الملكي ويطرد من ملعب السانتياغو بعد هدف دي بروين

حيث قام والد النجم النرويجي والذي يدعى ألف هالاند باستفزاز جماهير الملكي عن طريق بعض الحركات والتي منها قيامه بوضع يده على أذنه “تعبير عن عدم سماعه أصواتهم”، وهو ما تسبب في إخراجه من الغرفة المتواجد بها لمتابعة اللقاء داخل ملعب السانتياغو وذلك تجنبًا لزيادة المشاكل والشحن بينه وبين الجماهير. 

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وقام ألف هالاند بالنشر عن طريق صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي تويتر قائلًا جماهير الملكي لم تكن سعيدة على الإطلاق بهدف التعادل للنجم دى بروين، وكان ينبغي علينا الرحيل عن ملعب المباراة لأنهم لم يكونوا سعداء بهذا التعادل. 

ومن المقرر أن تنطلق مباراة العودة بين السيتي وريال مدريد على ملعب الاتحاد  يوم الأربعاء القادم الموافق السابع عشر من شهر مايو الحالي لعام 2023، حيث أن السيتي يحتاج للفوز بأي نتيجة من أجل ضمان التأهل للمباراة النهائية بدوري الأبطال.  

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مصطفى السيد أبو حجازي

مهندس كيميائي، مهتم بالمقالات البحثية، أعشق السفر والقراءة وأبحث دائمًا عن النجاح.

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