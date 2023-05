بالفيديو..والد إيرلنج هالاند يثير غضب جماهير الملكي ويطرد من ملعب السانتياغو بعد هدف دي بروين

أثار والد النجم هالاند غضب جماهير الفريق الملكي يوم أمس الثلاثاء 9 مايو وذلك عقب هدف التعادل للسيتي عن طريق النجم البلجيكي كيفين دي بروين في مرمى الريال، في اللقاء الذي أقيم على ملعب السانتياغو وانتهى بالتعادل الإيجابي بهدف لكلًا منهما.

حيث قام والد النجم النرويجي والذي يدعى ألف هالاند باستفزاز جماهير الملكي عن طريق بعض الحركات والتي منها قيامه بوضع يده على أذنه “تعبير عن عدم سماعه أصواتهم”، وهو ما تسبب في إخراجه من الغرفة المتواجد بها لمتابعة اللقاء داخل ملعب السانتياغو وذلك تجنبًا لزيادة المشاكل والشحن بينه وبين الجماهير.

Alfie Haaland is seen being escorted from the Bernabeu last night, following an altercation with Real Madrid fans during their Champions League semi-final against Man City ⚽🏆 pic.twitter.com/NSrsKDWyzc

— Sky Sports News (@SkySportsNews) May 10, 2023