بالفيديو .. هدفي محمد صلاح اليوم في برينتفورد وترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد ثنائية الملك المصري

شهد لقاء اليوم بين ليفربول وبرينتفورد في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، تألق كبير للنجم المصري محمد صلاح، حيث سجل هداف الريدز ثنائية وضعته في مركز متقدم جداً بين هدافي الدوري لهذا الموسم.

3 أهداف نظيفة

احتضن اليوم ملعب “الأنفيلد” فوز غالي لفريقه، حيث أحرز لاعبي ليفربول ثلاثة أهداف دون رد أمام ضيفه برينتفورد، أهداف المباراة أفتتحها محمد صلاح في الدقيقة 39 من عمر الشوط الأول، تم أتبعها بهدفه الثاني في الدقيقة 62، ليصل رصيده حتى الآن إلى 10 أهداف.

وفي الدقيقة 74 يزيد البرتغالي ديوغو جوتا الفارق، بعد أن أحرز الهدف الثالث لليفربول، لينهي الريدز المباراة متفوقاً بثلاثة أهداف نظيفة.

محمد صلاح يضيف الهدف الثاني لليفربول في شباك برينتفورد#الدوري_الإنجليزي_الممتاز #ليفربول_برينتفورد pic.twitter.com/iGNpaRYk92 — beIN SPORTS (@beINSPORTS) November 12, 2023

بحصيلة اليوم من الأهداف يصل الملك المصري للمركز الثاني بين هدافي الدوري الإنجليزي، ويفصله عن هالاند صاحب المركز الأول هدفين.

هدافي الدوري الإنجليزي حتى الآن