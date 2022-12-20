بالفيديو .. نجاة ميسي ورفاقه من موت محقق أثناء احتفالهم بالفوز

عرضت شبكة ESPN الإخبارية فيديو مثير لقائد المنتخب الأرجنتيني ليونيل ميسي وزملائه أثناء احتفالهم بالتتويج بكأس العالم قطر 2022، وأظهر الفيديو الذي صور أثناء احتفال المنتخب الأرجنتيني ميسي وهو يستقل حافلة مكشوفة ويجلس فوقها هو ومجموعة من لاعبي المنتخب الأرجنتيني، وأثناء مرورهم بمنعطف بالطريق كادت الأسلاك الكهربائية المعلقة أن تصعقهم لولا أنهم تفادوها في أخر لحظة.

نجاة ميسي وزملائه من الصعق بالكهرباء

الفيديو الذي تم تصويره عقب الفوز التاريخي للمنتخب الأرجنتيني على المنتخب الفرنسي في المباراة النهائية لكأس العالم، أظهر ميسي ودي ماريا وأوتاميندي ورودريجو دي بول ولياندرو باريديس، وقد اقتربت رؤوسهم من أسلاك أعمدة الكهرباء ولكن في اللحظات الأخيرة هبطوا برؤوسهم ليمروا بسلام دون أذى.

وكانت الجماهير الأرجنتينية قد استقبلت اليوم منتخب بلادهم الفائز بكأس العالم بعد أن وصل لمطار بوينس آيرس ليستكملوا احتفالاتهم الأسطورية التي بدأت بعد تتويج الفريق بكأس العالم بلحظات قليلة، حيث انتشر مئات الآلاف بالشوارع والميادين الرئيسية في احتفالات صاخبة لا تهدأ.

¡QUE MOMENTO! ¡CASI SE CAEN DEL MICRO PAREDES, DE PAUL, MESSI, DI MARÍA, OTAMENDI Y LA COPA DEL MUNDO! Por suerte se agacharon a tiempo y solamente cayó la gorra de Leandro. ¡Por centimetros! pic.twitter.com/s838C7S9sx — SportsCenter (@SC_ESPN) December 20, 2022

هذا وقد منحت الحكومة الأرجنتينية البنوك أجازة اليوم الثلاثاء من أجل أن يستكمل الجماهير احتفالاتهم وحتى يستطيعوا أن يعبروا عن سعادتهم بهذا الإنجاز التاريخي.

وتعتبر هذه هي المرة الثالثة التي يتوج فيها راقصي التانجو بكأس العالم بعد الفوز في نسختي عام 1978 و1986.