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بالفيديو… مشجع برازيلي يطلق زوجته بسبب مونديال قطر 2022 ” كانت فرصة للانفصال وفضلت كأس العالم عليها ” 

مصطفى أبو حجازي

تقام منافسات كأس العالم في الوقت الحالي داخل قطر، وسوف تكون ممتدة حتى يوم 18 من شهر ديسمبر، حيث سيقام اللقاء النهائي على الملعب الشهير ” لوسيل ” 

بالفيديو… مشجع برازيلي يطلق زوجته بسبب مونديال قطر 2022 " كانت فرصة للانفصال وفضلت كأس العالم عليها "

وقد قامت قناة الكأس القطرية بنشر أحد الفيديوهات لمشجع برازيلي قد قام بالانفصال عن زوجته بسبب المونديال، وقد صرح قائلًا ” كانت فرصة للانفصال، وفضلت كأس العالم عليها ” 

موعد مباراة المغرب وكندا في كأس العالم قطر 2022 والقنوات الناقلة

وقد إنتهت منافسات دور المجموعات للمجموعة الأولى والثانية من مونديال قطر 2022، والتي أسفرت عن وجود مواجهتين من العيار الثقيل في دور 16، حيث سيواجه المنتخب الهولندي نظيرة المنتخب الأمريكي، فيما سيلتقي المنتخب الإنجليزي مع المنتخب السنغالي. 

وينطلق اليوم الأربعاء 30 نوفمبر 2022 عدد 4 مواجهات نارية ضمن منافسات الجولة الأخيرة للمجموعة الثالثة والرابعة، والتي ستحدد المنتخبات المتأهلة بشكل رسمي إلى الدور القادم. 

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مصطفى أبو حجازي

مهندس كيميائي، مهتم بالمقالات البحثية، أعشق السفر والقراءة وأبحث دائمًا عن النجاح.

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