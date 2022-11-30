بالفيديو… مشجع برازيلي يطلق زوجته بسبب مونديال قطر 2022 ” كانت فرصة للانفصال وفضلت كأس العالم عليها ” 

تقام منافسات كأس العالم في الوقت الحالي داخل قطر، وسوف تكون ممتدة حتى يوم 18 من شهر ديسمبر، حيث سيقام اللقاء النهائي على الملعب الشهير ” لوسيل ”

وقد قامت قناة الكأس القطرية بنشر أحد الفيديوهات لمشجع برازيلي قد قام بالانفصال عن زوجته بسبب المونديال، وقد صرح قائلًا ” كانت فرصة للانفصال، وفضلت كأس العالم عليها ”

وقد إنتهت منافسات دور المجموعات للمجموعة الأولى والثانية من مونديال قطر 2022، والتي أسفرت عن وجود مواجهتين من العيار الثقيل في دور 16، حيث سيواجه المنتخب الهولندي نظيرة المنتخب الأمريكي، فيما سيلتقي المنتخب الإنجليزي مع المنتخب السنغالي.

وينطلق اليوم الأربعاء 30 نوفمبر 2022 عدد 4 مواجهات نارية ضمن منافسات الجولة الأخيرة للمجموعة الثالثة والرابعة، والتي ستحدد المنتخبات المتأهلة بشكل رسمي إلى الدور القادم.