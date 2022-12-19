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بالفيديو.. محمود عبد الرازق شيكابالا يحتفل بفوز المنتخب الأرجنتيني بمونديال كأس العالم  

مصطفى أبو حجازي

قام نجم الكرة المصرية ونادي الزمالك ” محمود عبد الرازق شيكابالا ” بنشر فيديو له وهو يقوم بالاحتفال بفوز ليونيل ميسي بلقب كأس العالم قطر 2022 على حساب المنتخب الفرنسي. 

محمود عبد الرازق شيكابالا يحتفل بفوز المنتخب الأرجنتيني بمونديال كأس العالم

وقد ظهر النجم شيكابالا وهو يسجد شكر لله فرحًا بتتويج الأرجنتين بلقبهم الثالث بمونديال كأس العالم، وحصول الأسطورة ميسي على اللقب الأول له بكأس العالم. 

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وشهدت المباراة النهائية للمونديال والتي أقيمت يوم أمس الأحد الموافق 18 ديسمبر 2022 على ملعب لوسيل إثارة كبيرة، حيث كان راقصي التانجو متقدمين بهدفين نظيفين طوال 80 دقيقة، ولكن تمكن كيليان مبابي من العودة وإحراز هدفين في دقيقتين، لينتقل المنتخبان للوقت الإضافي، ويعود ميسي ويسجل الهدف الثالث في الشوط الإضافي الثاني، ولكن يعود مبابي من جديد ويتعادل للديوك الفرنسية من علامة الجزاء، ليذهب المنتخبان لركلات الجزاء الترجيحية والتي إنتهت لصالح راقصي التانجو ويتوج باللقب الأغلى. 

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مصطفى أبو حجازي

مهندس كيميائي، مهتم بالمقالات البحثية، أعشق السفر والقراءة وأبحث دائمًا عن النجاح.

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