بالفيديو .. محمد صلاح يتحدث عن أخر تطورات تجديد عقده مع ليفربول

في مقابلة له مع شبكة “سكاي سبورتس” العالمية كشف قائد المنتخب المصري محمد صلاح، عن أخر تطورات المفاوضات بينه وبين نادي ليفربول الإنجليزي، ظهر هداف الدوري الإنجليزي خلال لقاءه في حالة نفسية جيدة جدا، وبدا واثق من أن الأمور تجري بشكل مطمئن بينه وبين المسئولين بالنادي.

محمد صلاح يتحدث عن أخر تطورات تجديد عقده

وبين نجم هجوم ليفربول الإنجليزي أن الحديث في هذا الوقت عن تفاصيل تجديد عقده، خاصة قبل المواجهة الحاسمة بين فريقه ومانشيستر سيتي يوم الأحد القادم لا تصح، حيث اعتبر النجم المصري أن التركيز على المباراة في الوقت الحالي هو الأهم، ولا يجب أن يفكر بشكل فردي وأناني.

وجاءت كل تصريحات الفرعون المصري التي أدلى بها عبر برنامج “فوتبول ديلي” بشكل يوحي بأن الموقف سيتم حسمه مع النادي، ولكن لم يصرح بشكل قاطع عن ذلك حيث قال “لا أستطيع أن أقول نعم ولا أستطيع أن أقول لا، لكنني قلت مرات عديدة من قبل عما أريده، ولكن مرة أخرى لا يمكنني أن أتحدث أكثر بشأن تجديد عقدي الآن لأنه وضع حساس حقًا”.

وتابع صلاح بقوله “الفريق بحاجة للفوز ولا يمكنني أن أفكر في نفسي وأكون أنانيا وأتحدث عن عقدي. أنا فقط أركز مع الفريق وهذا كل شيء”.

وتجري في الوقت الراهن المفاوضات بين وكيل اللاعب والنادي حول تجديد تعاقد صلاح الذي سينتهي في يونيو 2023، لمدة ثلاثة سنوات أخرى، مع إمكانية إضافة عام إضافي للعقد، وفي حالة تنفيذ العقد بهذه المدة تكون إجمالي الفترة التي سيلعب فيها محمد صلاح لنادي ليفربول الإنجليزي عشر سنوات كاملة، حيث أنضم اللاعب صاحب الـ29 عام للنادي منذ خمس سنوات تقريباً.