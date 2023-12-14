بالفيديو.. غمزة الحكمة الأمريكية لنجم اتحاد جدة تثير الجدل على السوشيال ميديا

أثارت لقطة جمعت بين لاعب اتحاد جدة، إيغور كورونادو، والحكمة الأمريكية توري بينسو، التي قادت مباراة فريق “النمور” ضد نظيره أوكلاند سيتي النيوزيلندي أول أمس الثلاثاء موجة من التعليقات الطريفة.

اللقطة الطريفة لغمزة حكمة مباراة اتحاد جدة وأوكلاند سيتي - مصدر الصورة: لقطة من الفيديو المتداول على تويتر بالإضافة إلى تعديل خاص بكاتب المقال

حيث تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو ظهرت فيه الحكمة توري بينسو وهي تغمز بعينها للاعب اتحاد جدة، كورونادو، خلال سير المباراة التي أُقيمت على أرض ملعب “الجوهرة المشعة”، ضمن منافسات الدور الأول لبطولة كأس العالم للأندية 2023.

وتفاعل المغردون عبر منصة “إكس” موقع “تويتر” سابقًا، بشكل واسع مع هذه اللقطة، وغالبية التعليقات كانت طريفة ومضحكة، مع الأخذ في الاعتبار أن حكمة المباراة الأولى حظيت بإشادة واسعة من الجميع بفضل أدائها المميز.

غمزة الحكمه لايقور كورنادو 💛😅 pic.twitter.com/lHjMkZrlmq — Turky Mohmmed (@turkym1) December 12, 2023

الجدير بالذكر أن اتحاد جدة حقق فوزًا هامًا بنتيجة (3-0) على أوكلاند سيتي، وبالتالي تأهل لملاقاة الأهلي المصري في الدور الثاني من البطولة العالمية التي تستضيفها السعودية، في المباراة المقرر إقامتها مساء غدًا الجمعة الموافق 15 ديسمبر الجاري.