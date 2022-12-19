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بالفيديو.. رضا عبد العال يدخل في وصلة رقص على الهواء بعد تتويج ليونيل ميسي بلقب مونديال كأس العالم 

مصطفى أبو حجازي

اشتعل حماس نجم الكرة المصرية السابق رضا عبد العال بعد تتويج المنتخب الأرجنتيني بقيادة نجمهم الأسطوري ليونيل ميسي بلقب مونديال كأس العالم قطر 2022

رضا عبد العال يدخل في وصلة رقص على الهواء بعد تتويج ليونيل ميسي بلقب مونديال كأس العالم

ودخل رضا عبد العال في وصلة رقص كانت سببًا في دهشة جميع المشاهدين، وذلك بعد أن كان توقع تتويج ليونيل ميسي باللقب مخالف توقعات الكثيرين الذين رشحوا المنتخب الفرنسي بقيادة نجمهم كيليان مبابي للتتويج باللقب. 

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وقد نجح المنتخب الأرجنتيني من الفوز على المنتخب الفرنسي بركلات الجزاء الترجيحية في لقاء ممتع إنتهت أحداثه بنتيجة 3 أهداف لكل فريق، في المباراة التي أقيمت على ملعب لوسيل. 

وحصل ليونيل ميسي على لقب أفضل لاعب في المونديال، بينما تمكن كيليان مبابي من حصد لقب الهداف برصيد 8 أهداف. 

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مصطفى أبو حجازي

مهندس كيميائي، مهتم بالمقالات البحثية، أعشق السفر والقراءة وأبحث دائمًا عن النجاح.

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