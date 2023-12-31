بالفيديو حازم إمام لسيد معوض “دماغه صغيرة” ومعوض يرد المنافق إذا “خاصم فجر”

خلال لقائه ببرنامج “الكابتن” علي قناة ” دي إم سي” أمس السبت، هاجم سيد معوض نجم الأهلي السابق، حازم إمام عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم ونجم الزمالك السابق.

تصريحات حازم إمام السايقة عن سيد معوض

حيث جاء الهجوم ردًا على تصريحات سابقة لحازم إمام في برنامج “ملعب أون تايم”، الذي يقدمه الإعلامي أحمد شوبير على فضائية “أون تايم سبورتس”، وخلال الحلقة أشار حازم إمام إلى أنه زعل من شخص ما لم يذكر اسمه، مؤكدا ان هذا الشخص تجاوز في حقه بسبب عدم اختياره في منتخب الناشئين، وأنه تلقى رسائل منه تعكس أن دماغه صغيره.

معوض يرد على حازم على الهواء مباشرة

بدوره، رد سيد معوض على تلك التصريحات خلال حواره في برنامج “الكابتن” على فضائية “دي إم سي”، قال معوض: “أود أن أوجه رسالة إلى حازم إمام، إنه تحدث عني في برنامج أحمد شوبير ولم يذكر اسمي، وعلى الرغم من ظهوري في برنامج محمد شبانة معظم أيام الأسبوع، ولكني لن أتحدث عنه بنفس الطريقة، وأنا لست خائفًا من أي شخص بأي منصب كان”.

وأضاف معوض: “في أحد الأحاديث، يقول الرسول عليه الصلاة والسلام أن من صفات المنافقين أنه اذا خاصم فجر، حيث يخوضون الجدل في الأمور الهامشية وإفشاء الأسرار وغيرها، وأنا لن أتبع هذا النهج، فأنا لست خائفًا من أي شخص ولكنني لا أرغب في الوقوع في أخطاء أمام الآخرين”.

وختم معوض حديثه بالقول: “أرغب في أن أوصل رسالة لحازم إمام، أنه قد لا يذكر اسمي، ولكني سأذكر اسمه بكل بساطة وبدون أي خلاف عندما أرسل رسالة انتقاد، فهذا يعني أنني أحترمه أكثر وأفضل أن أتحدث بهذه الطريقة بدلاً من الظهور أمام الجمهور والتحدث بشكل علني”.