احتجاجًا على قرار تحكيمي في مباراته أمام طرابزون سبور في الدوري التركي الممتاز فقد قرر نادي إسطنبول سبور سحب فريقه من الملعب وقد حدث هذا الانسحاب يوم الثلاثاء.

بالفيديو: انسحاب إسطنبول سبور من الملعب احتجاجًا على قرار تحكيمي في المباراة

وفي الدقيقة 74 من المباراة فقد سجل فريق طرابزون هدفًا سمح له بالتقدم 2-1 عن طريق بول أونواتشو. وقبل هذا الهدف طالب فريق إسطنبول بركلة جزاء بعد حدوث تدخل بين فلوريان لوشاي وباتيستا مندي مما أدى إلى سقوط لاعب إسطنبول على الأرض، وبعد رفض الحكم احتساب ركلة الجزاء فقد أصدر رئيس نادي إسطنبول سبور أكمل فائق ساريالي أوغلو تعليمات بسحب الفريق من الملعب.

وقد ظهر تردد في صفوف بعض لاعبي إسطنبول قبل أن يتم انسحاب الفريق بشكل رسمي من المباراة.

وفي هذا الصدد فقد صرح عبد الله أفجي المدير الفني لطرابزون سبور قائلاً: (إنه يوم حزين لكرة القدم، سننتظر القرار الذي سيتخذه اتحاد كرة القدم من الآن فصاعدًا).

ويذكر أن هذا الحادث قد وقع في اليوم الأول لاستئناف المباريات بعد توقف دام أسبوعًا.

وكان السبب في هذا التوقف هو نزول فاروق قوجة رئيس نادي أنقرة غوجو إلى أرض الملعب خلال المباراة السابقة مما أدى إلى توقيفه من قبل الاتحاد التركي لكرة القدم واعتقاله في اليوم التالي للمباراة.

وفي تداعيات هذا الحادث فقد فرض مجلس إدارة الاتحاد التركي غرامة مالية بقيمة مليون ليرة تركية (69 ألف دولار) على نادي أنقرة غوجو وسيتم إقامة خمس مباريات على أرضه بدون جماهير نتيجة الاضطرابات التي شهدتها المباراة وتورط مشجعي الفريق.