تعرض منتخب غامبيا لحادث مروع أثناء رحلته الجوية إلى كوت ديفوار للمشاركة في كأس الأمم الإفريقية.

بالفيديو الرعب يجتاح المنتخب على الطائرة حال توجهه للمشاركة في بطولة كأس أمم إفريقيا - منتخب غامبيا مصدر الصورة موقع العربية

العودة للمطار بعد دقائق من الإقلاع

بعد 9 دقائق فقط من إقلاع الطائرة من العاصمة الغامبية بانجول، اضطر قائد الطائرة المستأجرة للقيام بمناورة هبوط اضطراري بسبب مشاكل تقنية.

خلال فترة الانتظار على متن الطائرة في ظروف حرارة شديدة ونقص إمدادات الأكسجين، بدأ اللاعبون يعانون من صداع قوي ودوخة شديدة، وبعضهم فقد الوعي.

فيديو يوضح مدى الحالة الصعبة التي تعرض لها لاعبي المنتخب

وقد شارك لاعب مانشستر يونايتد السابق سعيدي يانكو مقطع فيديو يظهر الحالة المروعة التي كان عليها اللاعبون.

غضب المدرب

تعبّر تصريحات المدرب توم سانتفيت عن غضبه وخوفه، حيث صرح بأنهم كانوا على وشك الموت، وأنه تخيل نهاية حياته، وأشار إلى أن الطيار قرر العودة بعد 9 دقائق بسبب نقص إمدادات الأكسجين، ولو استمرت الرحلة لمدة نصف ساعة أخرى، كان من الممكن أن يتسمم الجميع بأول أكسيد الكربون ويكونوا في خطر الموت.

الآن يجب على المنتخب إيجاد وسيلة نقل بديلة للوصول إلى كوت ديفوار قبل مباراتهم الأولى في المجموعة الثالثة أمام السنغال يوم الاثنين، وإلا فإنهم قد يواجهون خطر الطرد من البطولة.

يانكو الذي قرر تمثيل منتخب غامبيا بدلاً من المنتخب السويسري في عام 2021، عبر عن استيائه من الظروف السيئة التي تعرضوا لها خلال الرحلة بعد أن قضوا 32 ساعة في السفر من السعودية إلى غامبيا مع توقفات طويلة في إسطنبول والدار البيضاء.

🚨| BREAKING: An incident occurred during Gambia’s flight to AFCON – several of them fainted due to a lack of oxygen on the plane. The reason: the size of the plane being small. ✈️

The plane returned to Gambia with the entire delegation on board (@sane932)

Video via: Trend… pic.twitter.com/Xzj3T493hY

— Neo (@UTDNEO_) January 11, 2024