بالفيديو.. استقبال مهيب لرونالدو في مطار شينزين الصيني

استقبلت الجماهير الصينية في مطار شينزين، بعثة فريق نادي النصر السعودي بقيادة الدون كريستيانو رونالدو بعد وصولها إلى الصين للمشاركة في الدورة الودية المزمع إقامتها خلال يناير الجاري.

مصدر الصورة: معالجة نجوم مصرية

وحظي النجم البرتغالي باستقبال خاص ومهيب، إذ رددت الجماهير اسمه، وحرصت على التواجد بساحات المطار مبكرا، إذ يمتلك رونالدو شعبية كبيرة في الصين، وتم شراء تذاكر المباراتين اللذان سيخوضهما النصر ضد شنغهاي (الأربعاء) وتشغيانغ (الأحد).

وكان رونالدو قد وجه رسالة في وقت سابق إلى الجماهير في الصين، وظهر في مقطع فيديو قائلا “هل تستعدون؛ النصر قادم”.

كما فاز رونالدو مؤخرا بجائزتي أفضل لاعب في الشرق الأوسط، وجائزة مارادونا لهداف العام 2023 في مؤتمر غلوب سوكر العالمي، والذي أقيم في دبي.

ويستعد نادي النصر السعودي لمواجهة إنتر ميامي الأمريكي في كأس موسم الرياض 2024 في الأول من فبراير القادم، وبعد ذلك يواجه الغريم التقليدي له (نادي الهلال) يوم 8 من الشهر ذاته.

جدير بالذكر أن بعثة النصر التي ذهبت إلى الصين قد ضمت عدد من اللاعبين المحترفين بقيادة رونالدو مثل أوتافيو، وبروزوفيتش، و دافيد أوسبينا.