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بالفيديو: إصابة خطيرة تدخل المهاجم الهندوراسي ألبرت إيليس في غيبوبة

عبد الرحمن عياد

تعرض المهاجم الهندوراسي الدولي ألبرت إيليس لإصابة خطيرة في الرأس خلال مباراة فريقه بوردو الفرنسي أمام غانغان في بطولة فرنسا للدرجة الثانية في كرة القدم، ووفقًا للتقارير الإعلامية فقد دخل إيليس في حالة غيبوبة بعد الإصابة.

بالفيديو: إصابة خطيرة تدخل المهاجم الهندوراسي ألبرت إيليس في غيبوبة

بالفيديو: إصابة خطيرة تدخل المهاجم الهندوراسي ألبرت إيليس في غيبوبة

وقد تم إجراء عملية جراحية ناجحة لإيليس في المستشفى مساء السبت، بعد دخوله في حالة غيبوبة، ومع ذلك لم يؤكد نادي بوردو هذه المعلومات مشيرًا إلى السرية الطبية.

وقد حدثت الإصابة عندما حاول إيليس استقبال كرة عرضية واصطدم برأس مدافع غانغان دوناتيان غوميز في بداية المباراة، وعلى الرغم من أن غوميز تعافى بسرعة، إلا أن إيليس فقد وعيه وتم نقله بواسطة الفريق الطبي لتلقي العلاج.

 

 

ويعتبر إيليس البالغ من العمر 28 عامًا والملقب بـ “لا بانتيريتا” (النمر الصغير) لاعبًا موهوبًا وله خبرة في الدوري الأميركي لكرة القدم مع فريق هيوستن، وفي عام 2020 فقد انتقل إلى أوروبا وانضم إلى نادي بوافيشتا البرتغالي، وفي عام 2021 انتقل إلى فريق بوردو.

وقد بدأ إيليس مسيرته الدولية في عام 2014 وشارك في 64 مباراة مع منتخب هندوراس، حيث سجل 13 هدفًا.

 


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عن الكاتب:
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عبد الرحمن عياد

عبدالرحمن عياد، محرر صحفي، مهتم بالروايات والسيرة النبوية والعصور الإسلامية وفترات التاريخ الاسلامى المختلفة، وتأثيرها على العالم الإسلامي والمجتمعات الأخرى.
مهتم بعصر الأمويين والعباسيين والأحداث التاريخية والشخصيات البارزة.
مهتم بالحروب والصراعات التى وقعت فى عصر ما بعد الحروب العالمية.


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