بالفيديو.. أهداف الهلال والتعاون في الجولة 13 من الدوري “هدف عالمي من كنو”

حقق نادي الهلال السعودي انتصاراً ثميناً على نادي التعاون السعودي في الجولة الثالثة عشرة من دوري روشن السعودي للمحترفين، وانتصر الهلال بثنائية نظيفة على التعاون ليرتفع رصيده إلى 35 نقطة في المركز الأول، بينما ظل التعاون في المركز الرابع.

صورة للاعبي الهلال يحتفلون بهدف في مباراة التعاون

أهداف الهلال والتعاون في الجولة ال 13

وبدأ الهلال ضاغطاً من أجل تحقيق الفوز إلا أن تسجيل الأهداف تأخرت حيث سجل اللاعب الصربي ميتروفيتش هدفاً في الدقيقة 81 برأسية رائعة، وسجل اللاعب الدولي السعودي محمد كنو هدفاً خيالياً في الدقيقة التاسعة بعد الوقت الأصلي من ضربة حرة سددها بدقة عالية.

بهذه النتيجة يحافظ الهلال على صدارة دوري روشن السعودي للمحترفين، من جانبه حقق نادي الاتحاد فوزاً ثميناً على نادي أبها بأربعة أهداف مقابل هدفين في مباراة تألق خلالها اللاعب الدولي الفرنسي كريم بنزيما وسجل ثلاثة أهداف.