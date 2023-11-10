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بالفيديو.. أهداف الهلال والتعاون في الجولة 13 من الدوري “هدف عالمي من كنو”

أحمد رجب

حقق نادي الهلال السعودي انتصاراً ثميناً على نادي التعاون السعودي في الجولة الثالثة عشرة من دوري روشن السعودي للمحترفين، وانتصر الهلال بثنائية نظيفة على التعاون ليرتفع رصيده إلى 35 نقطة في المركز الأول، بينما ظل التعاون في المركز الرابع.

الهلال يحقق انتصاراً ثميناً على التعاون

صورة للاعبي الهلال يحتفلون بهدف في مباراة التعاون

الهلال يحقق انتصاراً ثميناً على التعاون
صورة من مباراة الهلال والتعاون

أهداف الهلال والتعاون في الجولة ال 13

وبدأ الهلال ضاغطاً من أجل تحقيق الفوز إلا أن تسجيل الأهداف تأخرت حيث سجل اللاعب الصربي ميتروفيتش هدفاً في الدقيقة 81 برأسية رائعة، وسجل اللاعب الدولي السعودي محمد كنو هدفاً خيالياً في الدقيقة التاسعة بعد الوقت الأصلي من ضربة حرة سددها بدقة عالية.

بهذه النتيجة يحافظ الهلال على صدارة دوري روشن السعودي للمحترفين، من جانبه حقق نادي الاتحاد فوزاً ثميناً على نادي أبها بأربعة أهداف مقابل هدفين في مباراة تألق خلالها اللاعب الدولي الفرنسي كريم بنزيما وسجل ثلاثة أهداف.

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أحمد رجب

أنا أحمد رجب، أعمل مهندس، أُحب العمل الصحفي وامتلك خبرة في كتابة الأخبار الرياصية والإخبارية، وانتظر خبرات أكثر وأكثر خلال الفترة القادمة.

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