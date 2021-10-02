بالفيديو، صلاح ومانيه يبدون انزعاجهم من تقييم لعبة فيفا 22 لهم

أبدى لاعبو فريق ليفربول الإنجليزي انزعاجهم من تقييم لعبة فيفا 22 لهم والتي صدرت اليوم من مؤسسة EA الأمريكية، وقال عدد من لاعبي ونجوم ليفربول الكبار بأنها غير راضون بالمرة عن تقييم لعبة فيفا 22 لهم لأنها قد بالغت قليلاً على حد وصفهم في منحهم التقييمات المناسبة التي يستحقونها، وحصل عدد من نجم الفريق على تقييمات منخفضة هذا الموسم مقارنة بالمواسِم الماضية.

ظهر فيديو في وسائل التواصل الاجتماعي يظهر ردة فعل بعض نجوم ليفربول وهم يشاهدون التقييم الخاص بهم في لعبة فيفا 22 لأول مرة، وأظهر عدد من اللاعبين امتعاضهم من التقييم في الفيديو بينما خرج آخرون موضحين بأن التقييم الذي حصلوا عليه منخفض جداً ولا يليق بهم، وأظهر الفيديو الذي تداوله مستخدمون لوسائل التواصل الاجتماعي كل من أندي روبرتسون وفيرخل فان دايك وهم يقومون بتوزيع نسخ من لعبة فيها عليها صور اللاعبين والتقييم الذي حصلوا عليه من فيفا، وكان جو جوميز من بين أوائل المعترضين حيث قال بشكل واضح بأن تقيم اللعبة له سيء وأنه لا يريدها، ولم يعلق بعض اللاعبين مثل هندرسون قائد الريدز.

وتم صلاح ومانيه تقييمات منخفضة عما عصلوا عليه في العام الماضي، وحصل صلاح هذه المرة على تقييم 89 بشكل عام وانخفض تقييمه ايضاً في المراوغة والسرعة مما تسبب في انزعاجه، وظهر مانيه وصلاح في الفيديو وهما منزعجان من تقييمهما، وسأل فان دايك الذي قدم اللعبة الى صلاح برفقة هندرسون صلاح عن السبب الذي أدى لتخفيض تقييمه هذا الموسم ليجيب صلاح مستغرباً بأنه يجهل السبب، وحصل مانيه أيضاً على نفس تقييم صلاح.

وأثارت لعبة فيفا 22 جدلاً واسعاً بين مختلف اللاعبين، وأبدى عدد من الاعبين غضبهم واستيائهم من تقييم اللعبة لهم مثل رياض محرز الذي بدا منزعجاً بشكل واضح من تقييم اللعبة له والتي قد منحته تقييماً بلغ 86، وبشكل عام حصل كل من ميسي وروبرت ليفاندوفسكي على تقييم 93 و92 كأفضل تقييمين في اللعبة، وحصل كل من رونالدو ومبابي وأوبلاك ودي بروين على تقييم 91 في المركز الثالث.