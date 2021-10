بالفيديو، صلاح ومانيه يبدون انزعاجهم من تقييم لعبة فيفا 22 لهم

أبدى لاعبو فريق ليفربول الإنجليزي انزعاجهم من تقييم لعبة فيفا 22 لهم والتي صدرت اليوم من مؤسسة EA الأمريكية، وقال عدد من لاعبي ونجوم ليفربول الكبار بأنها غير راضون بالمرة عن تقييم لعبة فيفا 22 لهم لأنها قد بالغت قليلاً على حد وصفهم في منحهم التقييمات المناسبة التي يستحقونها، وحصل عدد من نجم الفريق على تقييمات منخفضة هذا الموسم مقارنة بالمواسِم الماضية.

ظهر فيديو في وسائل التواصل الاجتماعي يظهر ردة فعل بعض نجوم ليفربول وهم يشاهدون التقييم الخاص بهم في لعبة فيفا 22 لأول مرة، وأظهر عدد من اللاعبين امتعاضهم من التقييم في الفيديو بينما خرج آخرون موضحين بأن التقييم الذي حصلوا عليه منخفض جداً ولا يليق بهم، وأظهر الفيديو الذي تداوله مستخدمون لوسائل التواصل الاجتماعي كل من أندي روبرتسون وفيرخل فان دايك وهم يقومون بتوزيع نسخ من لعبة فيها عليها صور اللاعبين والتقييم الذي حصلوا عليه من فيفا، وكان جو جوميز من بين أوائل المعترضين حيث قال بشكل واضح بأن تقيم اللعبة له سيء وأنه لا يريدها، ولم يعلق بعض اللاعبين مثل هندرسون قائد الريدز.

"This could get aggressive!" 👀

Enjoy the Reds' reactions as @VirgilvDijk and @andrewrobertso5 deliver this year's ratings 🤣 @EASPORTSFIFA | #FIFA22 pic.twitter.com/gs3FIpYXrE

— Liverpool FC (@LFC) October 1, 2021