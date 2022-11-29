بالصور.. هولندا تهزم قطر وتصعد لثمن نهائي المونديال رفقة السنغال

انتصر المنتخب الهولندي على نظيره القطري بهدفين دون رد (2-0) مساء اليوم الثلاثاء، في المباراة التي أقيمت على ستاد البيت، في إطار الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات لنهائيات كأس العالم 2022.

وبذلك صعد منتخب هولندا إلى ثمن نهائي المونديال في صدارة المجموعة الأولى برصيد 7 نقاط.

وفي الوقت نفسه ضمن المجموعة ذاتها، فاز منتخب السنغال على الإكوادور بنتيجة 2-1 على ستاد خليفة الدولي.

وقطع المنتخب السنغالي، تذكرة العبور إلى دور الـ 16، بعد احتلال وصافة المجموعة الأولى برصيد 6 نقاط.

وتجمد رصيد الإكوادور عند 4 نقاط في المركز الثالث، أما منتخب قطر فشل في حصد النقاط، خلال مشاركته الأولى في تاريخ المونديال.

وفي لقاء هولندا وقطر، استمرت نتيجة التعادل السلبي حتى الدقيقة 26 عندما تمكن كودي جاكبو من تسجيل الهدف الأول للطواحين البرتقالية.

وفي الشوط الثاني، سجل فرينكي دي يونج، الهدف الثاني، بعدما تابع تسديدة ممفيس ديباي في الدقيقة 49.

وفي لقاء السنغال والإكوادور، تقدم اللاعب إسماعيلا سار لأسود التيرانجا في الدقيقة 44 من ركلة جزاء.

وفي الدقيقة 67، سجل مويسيس كايسيدو، هدف التعادل لصالح منتخب الإكوادور، قبل نجاح المدافع كاليدو كوليبالي في تسجيل هدف الانتصار لمنتخب السنغال في الدقيقة 70.

يذكر أن منتخب قطر استهل مشواره في نهائيات كأس العالم 2022، بالخسارة بهدفين دون رد أمام الإكوادور من توقيع إينير فالنسيا، قبل الهزيمة 1-3 أمام السنغال.

أما منتخب هولندا بدأ مسيرته في نهائيات كأس العالم، بالفوز 2-0 على السنغال، قبل التعادل 1-1 أمام الإكوادور.

وبدأ منتخب السنغال، مشواره في مونديال قطر 2022، بالخسارة 0-2 أمام هولندا، قبل تصحيح الأوضاع والفوز 3-1 على قطر.

أما منتخب الإكوادور فاز في مباراته الافتتاحية 2-0 أمام قطر، قبل التعادل الإيجابي 1-1 أمام طواحين هولندا.

وكان موقع الفيفا بلس، التابع للاتحاد الدولي لكرة القدم، قد نشر تشكيلة المنتخبين القطري والهولندي على النحو التالي:

تشكيلة منتخب قطر: مشعل برشم وبيدرو ميجيل وعبد الكريم حسن وهمام أحمد وبوعلام خوخي وإسماعيل محمد وعبد العزيز حاتم وحسن الهيدوس وعاصم ماديبو وأكرم عفيف والمعز علي

تشكيلة منتخب هولندا: أدريس نوببرت وجورين تيمبر وفيرجيل فان ديك وناثان آكي ودافي كلاسين ومارتن دي رون ودالي بليند وفرينكي دي يونج ودينزل دومفريس وكودي جاكبو وممفيس ديباي