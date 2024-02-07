بالصور.. نيجيريا تقهر جنوب أفريقيا وتبلغ نهائي أمم أفريقيا

بلغ منتخب نيجيريا، نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية، المقامة حاليا في كوت ديفوار، بعد فوزه بركلات الترجيح 4-2 على جنوب أفريقيا، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء اليوم الأربعاء، على ملعب السلام، علما بأن الوقت الأصلي والإضافي انتهى بالتعادل الإيجابي 1-1.

من لقاء نيجيريا وجنوب أفريقيا - مصدر الصورة: حساب الكاف على تويتر

وينتظر المنتخب النيجيري في نهائي البطولة القارية، الفائز من لقاء كوت ديفوار والكونغو الديمقراطية.

نتيجة التعادل السلبي بدون أهداف، استمرت بين الطرفين حتى نهاية الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني، وتحديدا في الدقيقة 67 سجل منتخب نيجيريا، هدفه الأول عن طريق لاعبه وليام تروست إيكونج من ركلة جزاء سددها بنجاح.

وفي الدقيقة 90، تمكن منتخب جنوب أفريقيا من تسجيل هدف التعادل من ركلة جزاء سددها اللاعب تيبوهو موكوينا بنجاح.

وانتهى الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي 1-1، لتذهب المباراة إلى الوقت الإضافي.

وظلت النتيجة على حالها، ليلجأ الفريقان إلى ركلات الترجيح، التي ابتسمت لصالح نسور نيجيريا.

وكان حساب الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، قد نشر تشكيلة جنوب أفريقيا، والتي تصدرها اللاعب بيرسي تاو، وجاءت على النحو التالي:

فيما جاءت تشكيلة منتخب نيجيريا، والتي نشرها حساب الكاف على تويتر، على النحو الآتي:

وكان منتخب جنوب أفريقيا قد بلغ المربع الذهبي للبطولة الأفريقية، بعد فوزه بركلات الترجيح على الرأس الأخضر.

أما منتخب نيجيريا بلغ نصف نهائي أمم أفريقيا، بعد فوزه على أنجولا بهدف دون رد.