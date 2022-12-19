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بالصور.. ميسي يرقص رفقة كأس العالم وشيك قيمته 10 ملايين دولار على الطاولة بغرف الملابس 

مصطفى أبو حجازي

تمكن المنتخب الأرجنتيني بقيادة ليونيل ميسي من تحقيق لقب كأس العالم قطر 2022 بعد الفوز بصعوبة بالغة بركلات الجزاء الترجيحية على الديوك الفرنسية، عقب انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي للقاء بنتيجة 3 أهداف لكل فريق، في مباراة إستطاع فيها نجم المنتخب الفرنسي كيليان مبابي من تسجيل هاتريك، وسجل ليونيل ميسي هدفين. 

بالصور.. ميسي يرقص رفقة كأس العالم وشيك قيمته 10 ملايين دولار على الطاولة بغرف الملابس 

وقد اجتمع لاعبو المنتخب الأرجنتيني والجهاز الفني حول النجم ليونيل ميسي وقاموا بالهتاف له، في وجود كأس العالم وشيك قيمته 10 ملايين دولار تم منحها للمنتخب الأرجنتيني بعد تحقيق اللقب. 

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ميسي رفقة كأس العالم

ميسي يرقص على الطاولة

وقام البرغوث الأرجنتيني ميسي بالرقص على الطاولة المتواجدة بغرف الملابس رفقة كأس العالم، وسط أجواء إحتفالية كبيرة. 

ميسي رفقة الشيك

واستطاع ليونيل ميسي صاحب 35 عامًا من تحقيق لقب كأس العالم بعد طول إنتظار عقب الفوز الصعب على المنتخب الفرنسي عن طريق ركلات الجزاء الترجيحية، حيث قد إنتهى أحداث المباراة بالتعادل الإيجابي بين المنتخبين بثلاثة أهداف. 

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مصطفى أبو حجازي

مهندس كيميائي، مهتم بالمقالات البحثية، أعشق السفر والقراءة وأبحث دائمًا عن النجاح.

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