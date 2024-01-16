بالصور.. فوز قاتل للسعودية أمام عمان في كأس آسيا

استهل المنتخب السعودي لكرة القدم، مشواره في نهائيات كأس آسيا 2023، المقامة حاليا في قطر، بفوز قاتل على شقيقه العماني بنتيجة 2-1 في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الثلاثاء، على ستاد خليفة الدولي.

من لقاء السعودية وعمان - مصدر الصورة: حساب المنتخب السعودي على تويتر

البداية جاءت حماسية من الطرفين، قبل تمكن المنتخب العماني من تسجيل هدف مبكر في الدقيقة 14 عن طريق لاعبه صلاح اليحيائي من ركلة جزاء سددها بنجاح.

وحاول المنتخب السعودي في إدراك التعادل، لكن دون جدوى، لينتهي الشوط الأول بتقدم عمان بهدف دون رد.

وفي الشوط الثاني، كثف المنتخب السعودي من نشاطه الهجومي من أجل تصحيح الأمور، أما المنتخب العماني حاول الحفاظ على تقدمه.

وفي الدقيقة 78، نجح اللاعب عبد الرحمن غريب في تسجيل هدف التعادل للأخضر السعودي، لتصبح النتيجة 1-1.

وفي الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع (90+6) تمكن المدافع علي البليهي من تسجيل الهدف الثاني للسعودية.

وحصد المنتخب السعودي، أول 3 نقاط في رصيده، وهو نفس رصيد منتخب تايلاند.

ويقع المنتخب السعودي في المجموعة السادسة بجوار عمان وتايلاند وقيرغيزستان.

وكان منتخب تايلاند قد فاز على قيرغيزستان، اليوم الثلاثاء، بهدفين دون رد.