بالصور.. فوز دراماتيكي لريال مدريد على ألميريا

انتصر ريال مدريد على ضيفه ألميريا بنتيجة 3-2 مساء اليوم الأحد، على ملعب سانتياجو برنابيو، في إطار الجولة 21 من عمر الدوري الإسباني لكرة القدم.

من لقاء ريال مدريد وألميريا - مصدر الصورة: حساب ريال مدريد على تويتر

نتيجة التعادل السلبي بدون أهداف، لم تستمر طويلا بين الفريقين، ونجح لاعب ألميريا لارجي رامازاني في تسجيل الهدف الأول للضيوف في الدقيقة الأولى.

وفي الدقيقة 43، سجل اللاعب إدجار جونزاليس، الهدف الثاني لصالح ألميريا.

وفشل ريال مدريد في هز الشباك على مدار الشوط الأول، الذي انتهى بتقدم ألميريا بهدفين دون رد.

وفي الشوط الثاني، كثف ريال مدريد من نشاطه الهجومي من أجل تعديل النتيجة.

وفي الدقيقة 57، سجل ريال مدريد، هدفه الأول عن طريق لاعبه الإنجليزي جود بيلينجهام من ركلة جزاء سددها بنجاح، لتصبح النتيجة 2-1 لصالح ألميريا.

وفي الدقيقة 67، سجل اللاعب البرازيلي فينيسيوس جونيور، هدف التعادل لريال مدريد، لتصبح النتيجة 2-2.

وفي الدقيقة التاسعة من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني، سجل الظهير داني كارفاخال، هدف الفوز لريال مدريد.

وارتفع رصيد ريال مدريد إلى 51 نقطة في صدارة الليجا.

وتجمد رصيد ألميريا عند 6 نقاط في المركز الأخير بجدول ترتيب الليجا.