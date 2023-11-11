بالصور.. ريال مدريد يصطاد خفافيش فالنسيا بخماسية مبهرة

حقق ريال مدريد، فوزا ساحقا على نظيره فالنسيا بنتيجة 5-1 في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء اليوم السبت، في إطار الجولة 13 من عمر الدوري الإسباني لكرة القدم.

فرحة لاعبي ريال مدريد - مصدر الصورة: حساب ريال مدريد على تويتر

ريال مدريد تقدم بهدف مبكر في الدقيقة الثالثة عن طريق لاعبه داني كارفاخال.

وفي الدقيقة 42، تمكن النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور من تسجيل الهدف الثاني للفريق الملكي.

وانتهى الشوط الأول بتقدم ريال مدريد بهدفين دون رد 2-0.

وفي الشوط الثاني، استمر الطوفان الهجومي لريال مدريد، ونجح فينيسيوس جونيور في تسجيل الهدف الثالث لريال مدريد في الدقيقة 49.

وفي الدقيقة 50، أحرز اللاعب البرازيلي رودريجو جويس، الهدف الرابع للفريق الملكي.

وفي الدقيقة 84، عاد رودريجو ليسجل هدفه الشخصي الثاني، والخامس لصالح ريال مدريد.

وفي الدقيقة 88، تمكن فالنسيا من تسجيل الهدف الأول عن طريق لاعبه هوجو دورو.

وارتفع رصيد ريال مدريد إلى 32 نقطة في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإسباني، بفارق نقطتين عن جيرونا صاحب الصدارة.

وتجمد رصيد فالنسيا عند 18 نقطة في المركز التاسع بجدول ترتيب الليجا.

وكان الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد، قد دفع بتشكيلة أساسية لمواجهة فالنسيا، نشرها حساب نادي ريال مدريد على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، على النحو التالي:

يذكر أن النجم الإنجليزي جود بيلينجهام غاب عن مباراة اليوم أمام فالنسيا بداعي الإصابة.