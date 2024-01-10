بالصور.. ريال مدريد يبلغ نهائي السوبر الإسباني بفوز مجنون على أتلتيكو

بلغ ريال مدريد، نهائي بطولة كأس السوبر الإسباني، المقامة حاليا في السعودية، بعد فوزه 5-3 مساء اليوم الأربعاء على غريمه أتلتيكو مدريد، بعد التمديد للوقت الإضافي، على ملعب الأول بارك في العاصمة الرياض.

من ديربي مدريد بالسوبر الإسباني - مصدر الصورة: حساب قنوات SSC على تويتر

وانتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل الإيجابي 3-3، وتم اللجوء للوقت الإضافي الذي ابتسم لصالح ريال مدريد.

نتيجة التعادل السلبي بين الفريقين، لم تستمر طويلا، حتى نجح أتلتيكو مدريد في تسجيل هدفه الأول في الدقيقة السادسة عن طريق رأسية لاعبه ماريو هيرموسو.

وفي الدقيقة 20، تمكن المدافع الألماني أنطونيو روديجر من تسجيل هدف التعادل لريال مدريد، من رأسية متقنة، لتصبح النتيجة 1-1.

وبعد 9 دقائق وتحديدا في الدقيقة 29، نجح اللاعب فيرلاند ميندي في إحراز الهدف الثاني لريال مدريد.

وفي الدقيقة 37، سجل النجم الفرنسي أنطوان جريزمان، هدف التعادل للروخي بلانكوس.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل الإيجابي 2-2 بين ريال مدريد وأتلتيكو مدريد.

وفي الشوط الثاني، كثف كل فريق، من نشاطه الهجومي من أجل تسجيل المزيد من الأهداف، لترجيح كفته وقطع تذكرة العبور لنهائي كأس السوبر الإسباني.

وفي الدقيقة 78، سجل أتلتيكو مدريد، هدفه الثالث بعد خطأ دفاعي مشترك بين الحارس كيبا وزميله أنطونيو روديجر، لتصبح النتيجة 3-2 للروخي بلانكوس.

وقبل نهاية الوقت الأصلي بنحو 5 دقائق، وتحديدا في الدقيقة 85، تمكن داني كارفاخال من تسجيل الهدف الثالث لريال مدريد، بتصويبة قوية سكنت شباك الأتلتي.

وسيطر لاعبو ريال مدريد، على مجريات الأمور، حتى أطلق الحكم، صافرة نهاية الوقت الأصلي بالتعادل 3-3، لتذهب المواجهة إلى الوقت الإضافي.

وفي الوقت الإضافي، بدا التعب والإرهاق واضحا على أداء لاعبي الفريقين، وخرج فيدي فالفيردي للإصابة.

وفي الدقيقة 116، سجل ريال مدريد، الهدف الرابع بعد رأسية خوسيلو، التي اصطدمت بالمدافع سافيتش، لتسكن الكرة شباك الحارس أوبلاك.

وفي الوقت بدل الضائع، نجح ريال مدريد في تسجيل الهدف الخامس عن طريق لاعبه إبراهيم دياز، مستغلا تقدم الحارس أوبلاك.

وفشل أتلتيكو مدريد في إدراك التعادل، لتنتهي المباراة بفوز الميرنجي 4-3.

ويواجه ريال مدريد في نهائي كأس السوبر الإسباني، الفائز من مباراة الغد بين برشلونة وأوساسونا.

ويقام نهائي كأس السوبر الإسباني، الأحد المقبل.