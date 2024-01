بالصور .. رونالدو يشتري قصراً بجزيرة المليارديرات في دبي بهذا الثمن

أضاف النجم البرتغالي العالمي كريستيانو رونالدو، لاعب نادي النصر السعودي قصراً جديداً لقصوره الفخمة التي يمتلكها في جميع أنحاء العالم، قصر رونالدو الجديد سيكون بجزيرة المليارديرات الشهيرة بإمارة دبي بدولة الإمارات العربية، هذه الجزيرة التي أطلق عليها هذا الاسم لأن أغلب سكانها من مليارديرات العالم.

ووفقاً لصحيفة “ذا صن” الإنجليزية، فإن القصر الجديد بجزيرة النخيل أو المليارديرات كما يطلق عليها، سيكون ثمنه 21 مليون جنيه استرليني، أي ما يعادل 24 مليون يورو، لينضم بذلك لباقي الاستثمارات العقارية التي يمتلكها الدون في أغني دول العالم.

وكشفت وكالة “بلومبيرغ” أن سبب شراء رونالدو لهذا القصر في دبي، يرجع لكثرة سفره لهذه الإمارة التي تشتهر بأنها من أهم الوجهات السياحية في المنطقة، كما أن رونالدو يعتبر سابع أكثر الزائرين لها، وفقا لما ذكرته الوكالة.

وكشف وكالة “بلومبيرغ” في تقريرها عن قصر رونالدو الجديد، والذي من المنتظر أن يتسلمه خلال عام 2024، أن القصر تصل مساحته إلى 30 ألف قدم مربع، ويضم 6 غرف وله شاطئ خاص، وصالة انتظار سيارات تتسع لسبع سيارات.

كما يضم القصر مسبحاً خاصاً على سطحه، ومنتجع صحي على أحدث طراز، بالإضافة إلى سكن للموظفين.

ويقع القصر في الميل الذهبي بجزيرة جميرا باي أو جزيرة النخيل، بجوار أهم فنادقها ذات الخمس نجوم.

ويمتلك الأسطورة البرتغالية مجموعة من أفخم العقارات حول العالم، مثل قصره في البرتغال، فيلته الفاخرة في ماديرا، بجانب مجموعة من العقارات في كل من مانشستر وتورينو وماربيا ومدريد.

🚨

Bloomberg revealed that Cristiano Ronaldo bought a mansion in Dubai on the Palm Island, the area known as Billionaires Island.

Cristiano will receive his new palace this year. 🏠 pic.twitter.com/JQudOVAh1m

— TCR. (@TeamCRonaldo) January 4, 2024