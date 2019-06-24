بالصور ... تشكيل تونس أمام أنجولا ... نجم الزمالك احتياطيا

أعلن المدير الفني الفرنسي ” آلان جيريس ” عن تشكيلة منتخب تونس من اجل مباراة اليوم فى الجولة الأولى للمجموعة الخامسة لمنتخب نسور قرطاج فى بطولة كاس الامم الافريقية المقامة فى مصر فى الفترة من 21 يونيو الجاري وحتى 19 يوليو المقبل .

جاء تشكيل تونس مكون من ..

حراسة المرمي .. ” فاروق بن مصطفي ” .

خط الدفاع .. ” رامي بديوي ، ديلان براون ، ياسين مرياح ، اسامه حدادي “.

خط الوسط .. ” غيلان الشعلالي ، وجدي كشريدة ، إليس صغيري ”

خط الهجوم …” نعيم السليتي ، يوسف المساكني ، وهبي الخزري ” .



بينما تواجد نجم خط وسط نادى الزمالك ” فرجاني ساسي” على مقاعد البدلاء .

يّذكر ان المباراة بين تونس وأنغولا تبدأ في السابعة مساء على ملعب السويس الذي يستضيف مباريات المجموعة الخامسة التي تضم تونس انجولا ومالي وموريتانيا.

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