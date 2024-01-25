بالصور.. برشلونة يودع كأس ملك إسبانيا بخسارة مؤلمة أمام أتلتيك بيلباو

بلغ أتلتيك بيلباو، نصف نهائي كأس ملك إسبانيا بعد فوزه المثير على برشلونة بنتيجة 4-2 في مباراة دور الثمانية، التي أقيمت مساء اليوم الأربعاء، وامتدت إلى الأشواط الإضافية.

من لقاء برشلونة وأتلتيك بيلباو - مصدر الصورة: حساب برشلونة على تويتر

بداية المباراة جاءت مثيرة للغاية، بعد نجاح أتلتيك بيلباو في تسجيل الهدف الأول عن طريق لاعبه جوركا جوروزيتا في الدقيقة الأولى.

وفي الدقيقة 26، نجح المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي من تسجيل هدف التعادل لصالح برشلونة، لتصبح النتيجة 1-1.

وفي الدقيقة 32، نجح اللاعب لامين يامال صاحب الأصول المغربية، في إحراز الهدف الثاني للفريق الكتالوني.

وانتهى الشوط الأول بتقدم برشلونة على أتلتيك بيلباو بهدفين مقابل هدف 2-1.

وبدأ أتلتيك بيلباو، الشوط الثاني بشكل هجومي، ونجح في تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 49 عن طريق لاعبه أوهيان سانسيت.

وتبادل الفريقان، الهجمات، حتى انتهى الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي 2-2، وتم اللجوء إلى الأشواط الإضافية.

وفي الوقت الضائع للشوط الإضافي الأول (105+2)، نجح اللاعب إيناكي ويليامز في تسجيل الهدف الثالث لصالح أتلتيك بيلباو.

وفشل لاعبو برشلونة، في الوقت المتبقي، في تصحيح المسار، قبل نجاح بيلباو في تسجيل الهدف الرابع عن طريق نيكو ويليامز في الدقيقة (120+1)، لتنتهي المباراة بتأهل أتلتيك بيلباو إلى المربع الذهبي لكأس ملك إسبانيا.

وكانت بطولة كأس ملك إسبانيا قد شهد خروج ريال مدريد من ثمن النهائي، على يد جاره أتلتيكو مدريد، بعد خسارة الميرنجي بنتيجة 2-4 الخميس الماضي.