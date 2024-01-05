بالصور.. برشلونة ينجو من الخسارة أمام لاس بالماس

أفلت نادي برشلونة من التعثر أمام لاس بالماس، بفوز قاتل بنتيجة 2-1 في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء اليوم الخميس، في إطار الجولة 19 من عمر الدوري الإسباني لكرة القدم.

من لقاء برشلونة ولاس بالماس - مصدر الصورة: حساب برشلونة على تويتر

لاس بالماس نجح في تسجيل هدف مبكر وتحديدا في الدقيقة 12 عن طريق لاعبه المغربي منير الحدادي.

وفشل لاعبو برشلونة في هز شباك لاس بالماس على مدار 45 دقيقة، لينتهي الشوط الأول بتقدم لاس بالماس على الفريق الكتالوني بهدف دون رد.

وفي الشوط الثاني، حاول برشلونة، تكثيف محاولاته الهجومية من أجل تسجيل هدف التعادل، أما لاس بالماس حاول الصمود من أجل الحفاظ على تقدمه.

وفي الدقيقة 55، تمكن المهاجم فيران توريس من تسجيل هدف التعادل للفريق الكتالوني.

وفي الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع (90+3)، حصل برشلونة على ركلة جزاء، وسددها اللاعب الألماني إلكاي جوندوجان بنجاح، لتنتهي المباراة بفوز البارسا 2-1.

وارتفع رصيد برشلونة إلى 41 نقطة في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإسباني.

فيما تجمد رصيد لاس بالماس إلى 25 نقطة في المركز العاشر.

وكان تشافي هيرنانديز المدير الفني لبرشلونة، قد دفع بتشكيلة أساسية لمواجهة لاس بالماس، نشرها حساب نادي برشلونة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، على النحو التالي:

الحارس إيناكي بينا، جواو كانسيلو، أليكس بالدي، رونالدو أراوخو، فيران توريس، روبرت ليفاندوفسكي، سيرجي روبيرتو، رافينيا، فرينكي دي يونج، جوليس كوندي، إلكاي جوندوجان

وجلس على دكة بدلاء برشلونة، مجموعة من اللاعبين أبرزهم جواو فيليكس وروميو وكريستنسن ولامين يامال.

فيما نشر حساب نادي لاس بالماس على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، تشكيلة الفريق لمواجهة برشلونة، وجاءت على النحو التالي: