بالصور.. بدء نهائيات بطولة كرة السلة 3X3 في جدة

بدأت مساء أمس الجمعة، منافسات نهائيات بطولة كرة السلة 3X3، والتي تقام تحت إشراف وزارة الرياضة وبالتعاون مع الاتحاد السعودي لكرة السلة وبإشراف الإتحاد الدولي لكرة السلة FIBA، بمشاركة أفضل 14 فريقًا من 4 قارات حول العالم، وذلك في محافظة جدة للعام الخامس على التوالي.

وجاء في بداية المنافسات التي أقيمت على واجهة روشن البحرية حفلاً افتتاحيًا عبر إقامة عروض بهلوانية وموسيقى حية وعروض حرة لكرة السلة، وشهدت منطقة المشجعين حضوراً كبيراً من أهالي جدة من كافة فئات المجتمع والسياح الذين حضروا لتشجيع فرقهم المشاركة في البطولة، وقضى الاطفال أوقات جميلة لتجربة اللعب بكرة السلة.

وشهدت منافسات البطولة لقاء بين فريق جدة ممثل المملكة “المستضيف ” مع نظيره الفريق البورتريكي سان خوان حيث لعب فريق جدة بتنافسية عالية وبأداء رائع ولكن لم يحالفه الحظ للفوز ومن ثم تتابعت المباريات التي تأهل من خلالها من المجموعة الأولى الفريق الصربي Ub والفريق الليتواني راودونفاريس، فيما تأهل من المجموعة الثانية كل من الفريق الأمريكي ميامي والفريق الصربي بارتيزان، ومن المجموعة الثالثة تأهل الفريق الأمريكي ليمان والفريق أمستردام، ومن المجموعة الرابعة الفريق الفييني فيينا والفريق انتيويرب.

وفي هذا السياق أكد اللاعب ستراهينجا من الفريق الصربي UB الذي كُرم اليوم بجائزة أفضل لاعب في العالم لموسم 2023 من رئيس الاتحاد السعودي لكرة السلة الدكتور غسان طاشقندي، أنه وزملاءه سعيدون جدًا بكل مرة يأتون إلى جدة، مؤكداً أن المملكة أفضل دولة استضافت نهائيات بطولة 3X3 بسبب التنظيم المثالي للبطولة والحفاوة التي وجدوها كل عام.

وفي نفس السياق علق اللاعب الصربي من فريق بارتيزان ستيفان ميلولفيتش قائلًا “إنه لمن دواعي سروري الحضور واللعب هُنا وإنها تجربة رائعة بالفعل واتطلع للنهائيات غدًا وآمل العودة إلى جدة العام القادم كذلك”، مشيراً إلى أن المملكة تعد المستقبل المشرق في الرياضة عامةً وبلعبة 3X3 بشكل خاص لما لاحظه من الرعاية الكبيرة التي توليها القيادة الحكيمة لقطاع الرياضة والشباب.

تجدر الإشارة إلى أن تصفيات منافسات البطولة سوف تستكمل غداً من الساعة الرابعة عصرًا حتى التاسعة والنصف ليلًا على أن يتوج الفائز بلقب أفضل فريق لـ 3X3 لعام 2023.

نهائيات بطولة كرة السلة 3X3 في جدة _ مصدر الصورة: وكالة الأنباء السعودية نهائيات بطولة كرة السلة 3X3 في جدة _ مصدر الصورة: وكالة الأنباء السعودية نهائيات بطولة كرة السلة 3X3 في جدة _ مصدر الصورة: وكالة الأنباء السعودية صورة من إفتتاح نهائيات بطولة كرة السلة 3X3 في جدة _ مصدر الصورة: وكالة الأنباء السعودية