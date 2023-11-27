بالصور.. انطلاق حفل افتتاح دورة الألعاب السعودية 2023

انطلقت الاحتفالات الخاصة بحفل افتتاح دورة الألعاب السعودية 2023 في نسختها الثانية تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، والتي يتنافس فيها الرياضيون في 53 رياضة فردية وجماعية في العاصمة السعودية “الرياض”.

صورة_ المصدر: إكس

أبارك لسمو وزير الرياضة ولكافة فريق العمل بمناسبة انطلاق النسخه الثانية من #دورة_الألعاب_السعودية

تعدد الألعاب تعني ظهور جيل مميز من الأبطال وبداية قصة نجاح جديدة محملة بروح التحدي والإصرار لتحقيق إنجازات قارية ودولية في قادم الأيام. pic.twitter.com/lntyQuUzva — عبدالله فيصل حماد (@AfHammad14) November 27, 2023

وتتضمن الدورة عدد (6) من الألعاب التي تم تخصيصها للرياضات البارالمبية، و(12) في بطولة الألعاب السعودية للشباب، و(4) رياضات استعراضية.

وفي لقاء سابق له، صرح وزير الرياضة السعودي، الأمير عبدالعزيز بن تركي بأن “الدعم السخي الذي تم تقديمه من قبل خادم الحرمين الشريفين وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، رئيس مجلس الوزراء، هو الذي ساهم بشكل كبير في الارتقاء بالقطاع الرياضي بالمملكة”.

ســاعتان تفصلــنا عن حفل افتتاح أكبر حدث رياضي وطني في المملكة! 🤩🇸🇦

تابعوا البث المباشر لحفل افتتاح #دورة_الألعاب_السعودية عبر منصتنا على اليوتيوب، والقنوات الرياضية السعودية 🔥#بيننا_أبطال pic.twitter.com/K0Dp1AcLsT — دورة الألعاب السعودية (@TheSaudiGames) November 27, 2023

يشار إلى أن انطلاق دورة الألعاب السعودية في نسختها الثانية، يعكس مدى النجاح في تحقيق رؤية 2030 لأهدافها في دعم أبناء المملكة وبناء جيل يعمل على رفع اسم السعودية عاليا في الأحداث العالمية.

ويتضمن الحفل عدد من العروض المميزة والمتنوعة، وذلك مثل العروض الفنية والرياضية، والضوئية، كما تم عمل مسيرة رياضية لجميع الرياضيين المشاركين في الدورة، وعروض الألعاب النارية، ثم إيقاد شعلة الدورة، وتم عمل لوحة فنية رائعة في أرجاء استاد الملك فهد الدولي.

https://twitter.com/EKHNEWS/status/1729221334083801219?t=R8-kzFNL38tEus3Td-HNiA&s=19