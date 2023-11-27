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بالصور.. انطلاق حفل افتتاح دورة الألعاب السعودية 2023

أحمد مراد

انطلقت الاحتفالات الخاصة بحفل افتتاح دورة الألعاب السعودية 2023 في نسختها الثانية تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، والتي يتنافس فيها الرياضيون في 53 رياضة فردية وجماعية في العاصمة السعودية “الرياض”.

انطلاق حفل افتتاح دورة الألعاب السعودية 2023

صورة_ المصدر: إكس

وتتضمن الدورة عدد (6) من الألعاب التي تم تخصيصها للرياضات البارالمبية، و(12) في بطولة الألعاب السعودية للشباب، و(4) رياضات استعراضية.

وفي لقاء سابق له، صرح وزير الرياضة السعودي، الأمير عبدالعزيز بن تركي بأن “الدعم السخي الذي تم تقديمه من قبل خادم الحرمين الشريفين وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، رئيس مجلس الوزراء، هو الذي ساهم بشكل كبير في الارتقاء بالقطاع الرياضي بالمملكة”.

يشار إلى أن انطلاق دورة الألعاب السعودية في نسختها الثانية، يعكس مدى النجاح في تحقيق رؤية 2030 لأهدافها في دعم أبناء المملكة وبناء جيل يعمل على رفع اسم السعودية عاليا في الأحداث العالمية.

دورة الألعاب السعودية تنطلق
صورة_ المصدر: إكس
افتتاح دورة الألعاب السعودية 2023
صورة- المصدر: إكس

افتتاح دورة الألعاب السعودية في حضور عدد من الألعاب البارالمبية
صورة_ المصدر: اكس

ويتضمن الحفل عدد من العروض المميزة والمتنوعة، وذلك مثل العروض الفنية والرياضية، والضوئية، كما تم عمل مسيرة رياضية لجميع الرياضيين المشاركين في الدورة، وعروض الألعاب النارية، ثم إيقاد شعلة الدورة، وتم عمل لوحة فنية رائعة في أرجاء استاد الملك فهد الدولي.

https://twitter.com/EKHNEWS/status/1729221334083801219?t=R8-kzFNL38tEus3Td-HNiA&s=19


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عن الكاتب:
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أحمد مراد

كاتب ومحرر أخبار مصري، مهتم بتفاصيل الأحداث وتغطية أخبار منطقة الشرق الأوسط لا سيما المملكة السعودية ومصر والمغرب والجزائر.
حاصل على ليسانس آداب قسم اجتماع شعبة اتصال واعلام (الأساسية)، أعمل في موقع نجوم مصرية منذ عام 2018.


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