بالصور.. الهلال يفوز في الوقت القاتل على الفيحاء بالدوري السعودي

تغلب الهلال على نظيره الفيحاء بهدفين دون رد 2-0، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الجمعة، في إطار الجولة 19 من عمر دوري روشن السعودي للمحترفين.

من لقاء الهلال والفيحاء - مصدر الصورة: حساب الهلال على موقع تويتر

نتيجة التعادل السلبي استمرت خلال أحداث الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني، كثف الهلال من محاولاته الهجومية من أجل هز شباك الفيحاء.

وفي الدقيقة 86، تمكن المدافع علي آل بليهي من تسجيل الهدف الأول لصالح الهلال.

وفي الدقيقة 11 من عمر الوقت بدل الضائع للشوط الثاني (90+11)، تمكن المهاجم الصربي ألكسندر ميتروفيتش من تسجيل الهدف الثاني للهلال، لتنتهي المباراة بفوز الزعيم 2-0.

وارتفع رصيد الهلال إلى 53 نقطة في صدارة جدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين.

فيما تجمد رصيد الفيحاء عند 19 نقطة في المركز 12 بجدول ترتيب البطولة.

وكان جورجي جيسوس المدير الفني للهلال، قد دفع بتشكيلة أساسية لمواجهة الفيحاء، نشرها حساب نادي الهلال على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، على النحو التالي:

الحارس ياسين بونو، سعود عبد الحميد، كاليدو كوليبالي، علي آل بليهي، ياسر الشهراني، روبن نيفيز، محمد كنو، سافيتش، سالم الدوسري، ميشايل ديلجادو، ألكسندر ميتروفيتش

وجلس على دكة بدلاء الهلال، مجموعة من اللاعبين أبرزهم مصعب الجوير وحسان تمبكتي وحبيب الوطيان.