بالصور.. الهلال يحلق في صدارة الدوري السعودي باكتساح أبها

انتصر نادي الهلال على نظيره أبها بنتيجة 7-0 في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الخميس، في إطار الجولة 18 من عمر دوري روشن السعودي للمحترفين.

فرحة لاعبي الهلال - مصدر الصورة: حساب الهلال على تويتر

الهلال بدأ اللقاء بشكل هجومي مكثف من أجل تسجيل هدف مبكر.

وفي الدقيقة 18، سجل اللاعب الصربي سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش، الهدف الأول للهلال.

وفي الدقيقة 25، تمكن المهاجم الصربي ألكسندر ميتروفيتش من تسجيل الهدف الثاني للهلال، من ركلة جزاء.

وانتهى الشوط الأول بتقدم الهلال على أبها بهدفين دون رد 2-0.

وفي الشوط الثاني، حاول الهلال، زيادة الغلة التهديفية، أما أبها حاول تقليص الفارق.

وفي الدقيقة 72، سجل سالم الدوسري، الهدف الثالث للهلال.

وفي الدقيقة 79، نجح سافيتش في تسجيل هدفه الشخصي الثاني والرابع للهلال.

وفي الدقيقة 82، سجل اللاعب محمد كنو، الهدف الخامس للهلال.

وفي الدقيقة 86، أحرز روبن نيفيز، الهدف السادس للهلال.

وفي الدقيقة (90+5) سجل سافيتش، هدفه الثالث والسابع للهلال.

وارتفع رصيد الهلال إلى 50 نقطة في صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين.

فيما تجمد رصيد أبها عند 14 نقطة في المرتبة 16 بجدول ترتيب البطولة المحلية.

وكان جورجي جيسوس المدير الفني للهلال، قد دفع بتشكيلة أساسية لمواجهة أبها، نشرها حساب نادي الهلال على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، على النحو التالي:

الحارس المغربي ياسين بونو، سعود عبد الحميد، كاليدو كوليبالي، علي آل بليهي، ياسر الشهراني، سالم الدوسري، سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش، مالكوم، روبن نيفيز، ميشايل ديلجادو، ألكسندر ميتروفيتش

وجلس على دكة بدلاء الهلال، مجموعة من اللاعبين أبرزهم حبيب الوطيان وحسان تمبكتي ومحمد البريك وعبد الإله المالكي ومحمد كنو ومحمد حمد القحطاني وعبد الله الحمدان وصالح الشهري.