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بالصور.. النصر يسحق الرياض.. والهلال يتجاوز فخ الطائي

محمود عز

تغلب نادي النصر على خصمه الرياض بنتيجة 4-1 مساء اليوم الجمعة، في إطار الجولة 16 من عمر دوري روشن السعودي للمحترفين.

كريستيانو رونالدو - مصدر الصورة: حساب النصر على تويتر

النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد النصر، سجل الهدف الأول للعالمي في الدقيقة 31.

من لقاء النصر والرياض - مصدر الصورة: حساب النصر على تويتر
من لقاء النصر والرياض – مصدر الصورة: حساب النصر على تويتر

 

وفي الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول (45+3)، سجل أوتافيو الهدف الثاني للنصر.

وانتهى الشوط الأول بتقدم النصر على الرياض بهدفين دون رد 2-0.

من لقاء النصر والرياض - مصدر الصورة: حساب النصر على تويتر
من لقاء النصر والرياض – مصدر الصورة: حساب النصر على تويتر

 

وفي الشوط الثاني، سجل اللاعب البرازيلي أندرسون تاليسكا، الهدف الثالث للنصر في الدقيقة 67.

وفي الدقيقة 68، تمكن اللاعب أندري جراي من تسجيل الهدف الأول للرياض.

وفي الدقيقة (90+4) عاد تاليسكا لتسجيل هدفه الشخصي الثاني، والرابع للنصر.

وارتفع رصيد النصر إلى 37 نقطة في وصافة جدول ترتيب الدوري السعودي.

من لقاء النصر والرياض - مصدر الصورة: حساب النصر على تويتر
من لقاء النصر والرياض – مصدر الصورة: حساب النصر على تويتر

 

وتجمد رصيد الرياض عند 16 نقطة في المرتبة 14 بجدول ترتيب البطولة المحلية.

وكان لويس كاسترو المدير الفني للنصر، قد دفع بتشكيلة أساسية لمواجهة الرياض، نشرها حساب نادي النصر على موقع التواصل تويتر، على النحو التالي:

نواف العقيدي، سلطان الغنام، علي لاجامي، إيميريك لابورت، أيمن يحيى، مارسيلو بروزوفيتش، سيكو فوفانا، أوتافيو مونتيرو، أندرسون تاليسكا، ساديو ماني، كريستيانو رونالدو

تشكيل النصر لمواجهة الرياض - مصدر الصورة: حساب النصر على تويتر
تشكيل النصر لمواجهة الرياض – مصدر الصورة: حساب النصر على تويتر

وفي نفس الجولة، تغلب نادي الهلال على نظيره الطائي بنتيجة 2-1 مساء اليوم الجمعة، في إطار الجولة 16 من عمر دوري روشن السعودي للمحترفين.

وفي الدقيقة 20، سجل سالم الدوسري، الهدف الأول لصالح الهلال.

وفي الدقيقة 30، أحرز المهاجم الصربي ألكسندر ميتروفيتش، الهدف الثاني للهلال.

من لقاء الهلال والطائي - مصدر الصورة: حساب الهلال على تويتر
من لقاء الهلال والطائي – مصدر الصورة: حساب الهلال على تويتر

 

وفي الدقيقة (45+5)، سجل اللاعب طارق محمد، هدف الطائي.

وفشل لاعبو الفريقين في هز الشباك على مدار الشوط الثاني، لتنتهي المباراة بفوز الزعيم 2-1.

وارتفع رصيد الهلال إلى 44 نقطة في صدارة جدول ترتيب الدوري.

وتجمد رصيد الطائي عند 17 نقطة في المركز 12.

وكان البرتغالي جورجي جيسوس المدير الفني للهلال، قد دفع بتشكيلة أساسية لمواجهة الطائي، نشرها حساب نادي الهلال على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، على النحو التالي:

الحارس المغربي ياسين بونو، محمد البريك، كاليدو كوليبالي، حسان تمبكتي، سعود عبد الحميد، روبن نيفيز، سلمان الفرج، سافيتش، مالكوم، سالم الدوسري، ألكسندر ميتروفيتش

تشكيلة الهلال لمواجهة الطائي - مصدر الصورة: حساب نادي الهلال على موقع تويتر
تشكيلة الهلال لمواجهة الطائي – مصدر الصورة: حساب نادي الهلال على موقع تويتر

 

وجلس على دكة بدلاء الهلال، مجموعة من اللاعبين أبرزهم ميشايل ديلجادو ومحمد كنو وحبيب الوطيان وصالح الشهري وعبد الله الحمدان.

فيما دفع لورينت ريجيكامب المدير الفني للطائي، قد دفع بتشكيلة أساسية لمواجهة الهلال، نشرها حساب نادي الطائي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، على النحو التالي:

معتز البقعاوي، سالم الطوياوي، إنزو روكو، إبراهيم النخلي، روبرت باور، عبد العزيز مجرشي، ألفا سيميدو، طارق عبد الله، سلمان المؤشر، عبد الفتاح عسيري، أديب الحيزان

تشكيلة الطائي لمواجهة الهلال - مصدر الصورة: حساب نادي الطائي على موقع تويتر
تشكيلة الطائي لمواجهة الهلال – مصدر الصورة: حساب نادي الطائي على موقع تويتر

 

وجلس على دكة بدلاء الطائي، مجموعة من اللاعبين أبرزهم عبد الرحمن الحارثي ونواف القميري وعبد المحسن فلاته وفيكتور براغا وعبد العزيز الحرابي وفيرجيل ميسيدان وأندريه كورديا.


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عن الكاتب:
محمود عز

خريج كلية الإعلام جامعة القاهرة وعضو نقابة الصحفيين، عملت بالعديد من الصحف والمواقع الإخبارية المصرية والعربية.

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