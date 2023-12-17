بالصور..النصر السعودي يواصل تحضيراته استعدادًا لمواجهة الاتفاق بدوري روشن السعودي 

يواصل نادي النصر السعودي والمحترف ضمن صفوفه النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو استعداداته لمواجهة نادي الاتفاق ضمن منافسات دوري روشن السعودي “الجولة الثامنة عشر”.

صورة تجميعية من تدريبات نادي النصر تضم أبرز النجوم وهم رونالدو وماني-المصدر:صفحة النصر بتويتر

ومن المقرر أن تنطلق صافرة تلك المواجهة بين النصر والاتفاق يوم الجمعة القادمة الموافق 22 ديسمبر لعام 2023 وذلك في تمام الساعة الخامسة مساءًا بتوقيت جمهورية مصر العربية، السادسة مساءًا بتوقيت المملكة العربية السعودية, السابعة والنصف مساءًا بتوقيت عاصمة الإمارات أبوظبي، في اللقاء الذي سيقام على ملعب الأول بارك.

يذكر أنه قد تأجلت مباراة نادي النصر بالجولة الماضية من منافسات دوري روشن السعودي “الجولة السابعة عشر” والتي كان من المقرر إقامتها أمام نادي اتحاد جدة، وذلك نظرًا لمشاركة الاتحاد بمنافسات كأس العالم للأندية والمقامة بالمملكة العربية السعودية، حيث تمكن الاتحاد من الفوز أمام أوكلاند سيتي في افتتاحية كأس العالم للأندية بثلاثية نظيفة، قبل أن يتعرض لهزيمة قاسية أمام النادي الأهلي المصري في الدور ربع النهائي بثلاثية لهدف، في اللقاء الذي أهدر فيه النجم الفرنسي كريم بنزيما “ركلة جزاء” بنهاية الشوط الأول.

ويسعى نادي النصر إلى تحقيق نتيجة إيجابية خلال تلك المباراة أمام نادي الاتفاق، وذلك من أجل الاستمرار في منافسة نادي الهلال على صدارة جدول ترتيب دوري روشن السعودي.

خمسـة أيـام تفصلنا عن عـودة #النصر 🔜 pic.twitter.com/A5p81T0pXk — نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) December 17, 2023

ويتواجد نادي النصر في المركز الثاني بجدول الترتيب برصيد 37 نقطة بعدما خاض 16 مباراة، حيث تمكن من تحقيق الانتصار خلال 12 مباراة، وتعادل خلال لقاء وحيد، وتعرض للهزيمة من قبل خلال 3 مباريات، واستطاع العالمي من إحراز 43 هدف، بينما استقبلت شباكه 19 هدف حتى الآن.

ما هو ترتيب دوري روشن السعودي قبل انطلاق الجولة الثامنة عشر من منافسات البطولة ؟