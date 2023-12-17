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بالصور..النصر السعودي يواصل تحضيراته استعدادًا لمواجهة الاتفاق بدوري روشن السعودي 

مصطفى السيد أبو حجازي

يواصل نادي النصر السعودي والمحترف ضمن صفوفه النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو استعداداته لمواجهة نادي الاتفاق ضمن منافسات دوري روشن السعودي “الجولة الثامنة عشر”.

تدريبات نادي النصر استعدادًا للاتفاق

صورة تجميعية من تدريبات نادي النصر تضم أبرز النجوم وهم رونالدو وماني-المصدر:صفحة النصر بتويتر

ومن المقرر أن تنطلق صافرة تلك المواجهة بين النصر والاتفاق يوم الجمعة القادمة الموافق 22 ديسمبر لعام 2023 وذلك في تمام الساعة الخامسة مساءًا بتوقيت جمهورية مصر العربية، السادسة مساءًا بتوقيت المملكة العربية السعودية, السابعة والنصف مساءًا بتوقيت عاصمة الإمارات أبوظبي، في اللقاء الذي سيقام على ملعب الأول بارك. 

كريستيانو رونالدو
صورة رونالدو من تدريبات نادي النصر-المصدر: صفحة النصر بتويتر
النجم السنغالي ساديو ماني
صورة للنجم ساديو ماني داخل تدريبات نادي النصر الأخيرة-المصدر: صفحة نادي النصر الرسمية بتويتر
تدريبات نادي النصر
صورة لنجوم نادي النصر خلال التدرييات استعدادا لمواجهة الاتفاق بدوري روشن-المصدر: صفحة النصر بتويتر

يذكر أنه قد تأجلت مباراة نادي النصر بالجولة الماضية من منافسات دوري روشن السعودي “الجولة السابعة عشر” والتي كان من المقرر إقامتها أمام نادي اتحاد جدة، وذلك نظرًا لمشاركة الاتحاد بمنافسات كأس العالم للأندية والمقامة بالمملكة العربية السعودية، حيث تمكن الاتحاد من الفوز أمام أوكلاند سيتي  في افتتاحية كأس العالم للأندية بثلاثية نظيفة، قبل أن يتعرض لهزيمة قاسية أمام النادي الأهلي المصري في الدور ربع النهائي بثلاثية لهدف، في اللقاء الذي أهدر فيه النجم الفرنسي كريم بنزيما “ركلة جزاء” بنهاية الشوط الأول. 

ويسعى نادي النصر إلى تحقيق نتيجة إيجابية خلال تلك المباراة أمام نادي الاتفاق، وذلك من أجل الاستمرار في منافسة نادي الهلال على صدارة جدول ترتيب دوري روشن السعودي. 

ويتواجد نادي النصر في المركز الثاني بجدول الترتيب برصيد 37 نقطة بعدما خاض 16 مباراة، حيث تمكن من تحقيق الانتصار خلال 12 مباراة، وتعادل خلال لقاء وحيد، وتعرض للهزيمة من قبل خلال 3 مباريات، واستطاع العالمي من إحراز 43 هدف، بينما استقبلت شباكه 19 هدف حتى الآن. 

ما هو ترتيب دوري روشن السعودي قبل انطلاق الجولة الثامنة عشر من منافسات البطولة ؟ 

  • الهلال في الصدارة برصيد 47 نقطة. 
  • النصر في المركز الثاني برصيد 37 نقطة، ويتبقى له مباراة مؤجلة. 
  • الأهلي في المركز الثالث برصيد 34 نقطة. 
  • التعاون في المركز الرابع برصيد 34 نقطة. 
  • اتحاد جدة في المركز الخامس برصيد 28 نقطة، ويتبقى له مباراة مؤجلة. 
  • ضمك في المركز السادس برصيد 27 نقطة. 
  • الفتح في المركز السابع برصيد 25 نقطة. 
  • الاتفاق في المركز الثامن برصيد 24 نقطة. 
  • الوحدة في المركز التاسع برصيد 22 نقطة. 
  • الخليج في المركز العاشر برصيد 19 نقطة. 
  • الفيحاء في المركز الحادي عشر برصيد 19 نقطة. 
  • الشباب في المركز الثاني عشر برصيد 18 نقطة. 
  • الطائي في المركز الثالث عشر برصيد 17 نقطة. 
  • الأخدود في المركز الرابع عشر برصيد 16 نقطة. 
  • الرياض في المركز الخامس عشر برصيد 16 نقطة. 
  • أبها في المركز السادس عشر برصيد 14 نقطة. 
  • الرائد في المركز السابع عشر برصيد 13 نقطة. 
  • الحزم في المركز الثامن عشر برصيد 12 نقطة. 
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عن الكاتب:
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مصطفى السيد أبو حجازي

مهندس كيميائي، مهتم بالمقالات البحثية، أعشق السفر والقراءة وأبحث دائمًا عن النجاح.

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