بالصور..النصر السعودي يواصل تحضيراته استعدادًا لمواجهة الاتفاق بدوري روشن السعودي
يواصل نادي النصر السعودي والمحترف ضمن صفوفه النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو استعداداته لمواجهة نادي الاتفاق ضمن منافسات دوري روشن السعودي “الجولة الثامنة عشر”.
ومن المقرر أن تنطلق صافرة تلك المواجهة بين النصر والاتفاق يوم الجمعة القادمة الموافق 22 ديسمبر لعام 2023 وذلك في تمام الساعة الخامسة مساءًا بتوقيت جمهورية مصر العربية، السادسة مساءًا بتوقيت المملكة العربية السعودية, السابعة والنصف مساءًا بتوقيت عاصمة الإمارات أبوظبي، في اللقاء الذي سيقام على ملعب الأول بارك.
يذكر أنه قد تأجلت مباراة نادي النصر بالجولة الماضية من منافسات دوري روشن السعودي “الجولة السابعة عشر” والتي كان من المقرر إقامتها أمام نادي اتحاد جدة، وذلك نظرًا لمشاركة الاتحاد بمنافسات كأس العالم للأندية والمقامة بالمملكة العربية السعودية، حيث تمكن الاتحاد من الفوز أمام أوكلاند سيتي في افتتاحية كأس العالم للأندية بثلاثية نظيفة، قبل أن يتعرض لهزيمة قاسية أمام النادي الأهلي المصري في الدور ربع النهائي بثلاثية لهدف، في اللقاء الذي أهدر فيه النجم الفرنسي كريم بنزيما “ركلة جزاء” بنهاية الشوط الأول.
🏆| #كأس_العالم_للأندية
🏁| ربع النهائي
🆚| #الاتحاد_الاهلي_المصري pic.twitter.com/tu3I9k3xdm
— نادي الاتحاد السعودي (@ittihad) December 15, 2023
ويسعى نادي النصر إلى تحقيق نتيجة إيجابية خلال تلك المباراة أمام نادي الاتفاق، وذلك من أجل الاستمرار في منافسة نادي الهلال على صدارة جدول ترتيب دوري روشن السعودي.
خمسـة أيـام تفصلنا عن عـودة #النصر 🔜 pic.twitter.com/A5p81T0pXk
— نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) December 17, 2023
التحضيـر يتواصـل لمباراة #النصر_الاتفاق 🙏 pic.twitter.com/hlNg66guip
— نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) December 17, 2023
ويتواجد نادي النصر في المركز الثاني بجدول الترتيب برصيد 37 نقطة بعدما خاض 16 مباراة، حيث تمكن من تحقيق الانتصار خلال 12 مباراة، وتعادل خلال لقاء وحيد، وتعرض للهزيمة من قبل خلال 3 مباريات، واستطاع العالمي من إحراز 43 هدف، بينما استقبلت شباكه 19 هدف حتى الآن.
ما هو ترتيب دوري روشن السعودي قبل انطلاق الجولة الثامنة عشر من منافسات البطولة ؟
- الهلال في الصدارة برصيد 47 نقطة.
- النصر في المركز الثاني برصيد 37 نقطة، ويتبقى له مباراة مؤجلة.
- الأهلي في المركز الثالث برصيد 34 نقطة.
- التعاون في المركز الرابع برصيد 34 نقطة.
- اتحاد جدة في المركز الخامس برصيد 28 نقطة، ويتبقى له مباراة مؤجلة.
- ضمك في المركز السادس برصيد 27 نقطة.
- الفتح في المركز السابع برصيد 25 نقطة.
- الاتفاق في المركز الثامن برصيد 24 نقطة.
- الوحدة في المركز التاسع برصيد 22 نقطة.
- الخليج في المركز العاشر برصيد 19 نقطة.
- الفيحاء في المركز الحادي عشر برصيد 19 نقطة.
- الشباب في المركز الثاني عشر برصيد 18 نقطة.
- الطائي في المركز الثالث عشر برصيد 17 نقطة.
- الأخدود في المركز الرابع عشر برصيد 16 نقطة.
- الرياض في المركز الخامس عشر برصيد 16 نقطة.
- أبها في المركز السادس عشر برصيد 14 نقطة.
- الرائد في المركز السابع عشر برصيد 13 نقطة.
- الحزم في المركز الثامن عشر برصيد 12 نقطة.