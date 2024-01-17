بالصور.. المغرب يحقق أول فوز للعرب في أمم أفريقيا 2023

وقع المنتخب المغربي على انطلاقة مثالية في نهائيات كأس أمم أفريقيا 2023، المقامة حاليا في كوت ديفوار، بفوز مستحق على تنزانيا بثلاثية دون رد 3-0 مساء اليوم الأربعاء، في إطار الجولة الأولى من دور المجموعات للبطولة القارية.

يوسف النصيري من لقاء المغرب وتنزانيا - مصدر الصورة: حساب الكاف على تويتر

وبذلك يحقق أسود المغرب، أول فوز للعرب في أمم أفريقيا 2023، بعد تعادل منتخب مصر مع موزمبيق بنتيجة 2-2، وكذلك تعادل الجزائر 1-1 مع أنجولا، مع خسارة منتخب تونس أمام ناميبيا بهدف دون رد، كما خسر منتخب موريتانيا بهدف نظيف أمام بوركينا فاسو.

وبالعودة لأحداث مباراة المغرب وتنزانيا، فقد استمرت نتيجة التعادل السلبي بدون أهداف حتى الدقيقة 30، عندما تمكن المدافع المخضرم رومان سايس من تسجيل الهدف الأول لصالح المنتخب المغربي.

وانتهى الشوط الأول بتقدم أسود الأطلس على تنزانيا بهدف دون رد.

وفي الشوط الثاني، وتحديدا في الدقيقة 77، تمكن اللاعب عز الدين أوناحي، من تسجيل الهدف الثاني للمنتخب المغربي.

وفي الدقيقة 80، نجح المهاجم يوسف النصيري من تسجيل الهدف الثالث لصالح أسود المغرب.

ولعب منتخب تنزانيا بـ 10 لاعبين بعد طرد أحد لاعبيه في الدقيقة 70.