بالصور.. السعودية تودع كأس العالم بالخسارة من المكسيك

انتصر منتخب المكسيك على السعودية بنتيجة 2-1 على ستاد لوسيل، مساء اليوم الأربعاء، في إطار الجولة الأخيرة من دور المجموعات لنهائيات كأس العالم 2022، المقامة حاليًا في قطر.

الدقائق الأولى من اللقاء، شهدت سقوط سالم الدوسري على الأرض مصابًا وخروجه لتلقي العلاج ثم النزول من جديد.

وحاول منتخب المكسيك، مباغتة الأخضر السعودي، لكن الحارس محمد العويس تصدى للموقف بنجاح.

وغادر علي البليهي لاعب المنتخب السعودي، أرض الملعب قبل نهاية الشوط الأول، ودخل زميله رياض شراحيلي بدلًا منه.

واستمرت نتيجة التعادل السلبي بين المنتخبين السعودي والمكسيكي حتى نهاية الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني، سجل منتخب المكسيك، الهدف الأول في الدقيقة 47 عن طريق اللاعب هنري مارتن.

وبعد 5 دقائق وتحديدًا في الدقيقة 52، سجل لويس شافيز، الهدف الثاني لمنتخب المكسيك.

وكثف المنتخب السعودي من نشاطه الهجومي من أجل تقليص الفارق، مما منح المساحات أمام لاعبي المكسيك.

وسجل منتخب المكسيك، الهدف الثالث، لكن لم يحتسب بسبب وجود تسلل.

وسجل سالم الدوسري، الهدف الأول لمنتخب السعودية، لتنتهي المباراة بفوز المكسيك بهدفين مقابل هدف.

وكانت منتخب السعودي تحت قيادة المدير الفني هيرفي رينارد، قد استهل مشواره بالفوز التاريخي 2-1 على الأرجنتين، قبل الخسارة بهدفين دون رد أمام بولندا.

أما منتخب المكسيك بدأ مسيرته في كأس العالم 2022، بالتعادل السلبي بدون أهداف أمام بولندا، قبل الهزيمة 0-2 أمام منتخب الأرجنتين.

وكان موقع الفيفا بلس، التابع للاتحاد الدولي لكرة القدم، قد نشر تشكيلة المنتخبين السعودي والمكسيكي على النحو التالي:

تشكيلة منتخب السعودية: الحارس محمد العويس وعبد الإله العمري وعلي البليهي وحسن التمبكتي وسلطان الغنام وسعود عبد الحميد وعلي الحسن ومحمد كنو وفراس البريكان وسالم الدوسري وصالح الشهري

تشكيلة منتخب المكسيك: الحارس جيليرمو أوتشوا وسيزار مونتيز وهيكتور مورينو وجورجي سانشيز وخوسيه أورتيز وإدسون الفاريز وأوربيلين بينيدا ولويس شافيز وألكسيس فيجا وهنري مارتن وهيرفينج لوزانو